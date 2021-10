Krajský přebor

Program desátého kola:

sobota:

10.15 hodin: Kuřim – Líšeň B

15.30: MS Brno – Rousínov, Ivančice – Bohunice, Moravský Krumlov – Boskovice, Bystrc – Ratíškovice, Krumvíř – Mutěnice

neděle:

10.30: Svratka Brno – Sparta Brno

středa:

18.30: Bosonohy – Ráječko

Jeho svěřenci mají na vedoucí příčce náskok jednoho bodu před Bohunicemi, které ve druhém kole porazili 2:1. „Před startem sezony jsme si řekli, že se chceme pohybovat v horní polovině tabulky, kde teď vlastně jsme a pokusíme se tam udržet co nejdéle. Soutěž je ale vyrovnaná a každý tým má vždycky nějaké výpadky, my jsme taky měli výkyv třeba v Rousínově (prohra 1:2 – pozn red.), v jiných zápasech nás zase potkalo štěstí,“ podotkl Havlíček.

Podle něj má soutěž už dlouhodobě jasného favorita, jenž se netají postupovými ambicemi. „Jak si tým v Bohunicích sedne a pořádně se sehraje, bude mít jednoznačně lepší výsledky. Lidé v klubu si na sebe vytvořili tlak, že chtějí postoupit, ale mají zkušené hráče, kteří by si s ním měli poradit,“ pravil Havlíček.

Jenže kromě Bohunic jsou v těsném kontaktu s Boskovicemi další dvě mužstva. Třetí Kuřim, kterou vede kouč s prvoligovými zkušenostmi Svatopluk Habanec, a čtvrtá rezerva Líšně ztrácejí na první příčku pouze dva body.

„Někdo říká, že ta soutěž jde úrovní dolů, já tvrdím opak. Co jsem měl možnost vidět, rok od roku je kvalitnější. Nechci nikoho urazit, ale naposledy jsme hráli s Ratíškovicemi na jejich stadionu a byly úplně jinde než před dvěma lety. Týmy v krajském přeboru se zkrátka zkvalitňují,“ zdůraznil devětatřicetiletý stratég.

Boskovice přesto v minulém kole s Baníkem Ratíškovice zvítězily 2:0. „Nebylo to ale vůbec jednoduché, soupeř hrál výborně. Šlo pro nás o těžké vítězství, ale pro oko diváka to byl krásný zápas, oba týmy si vytvořily šance a my jsme nakonec byli šťastnější,“ líčil Havlíček.

K tříbodovému zisku jeho týmu v minulém duelu pomohl brankou i Jan Novák. Třiadvacetiletý útočník se v tomto ročníku trefil už popáté a v tabulce střelců se dělí o třetí pozici.

„Honza dával góly už minulé sezony, ale nemáme jen jednoho hráče, který by jich vstřelil za sezonu dvacet. O branky se dělí i další, třeba Honzové Minx a Stara. Opíráme se spíš o tým a je jedno, kdo z kluků se prosadí,“ namítl Havlíček.

Boskovické fotbalisty čeká další duel v sobotu od půl čtvrté odpoledne, kdy vyzvou až čtrnáctý Moravský Krumlov. „Můžeme říct, že jsme favorité, nebudeme se bát, ale jedeme tam s pokorou. Ve hře máme stále hodně mezer, na kterých pořád pracujeme a postupně je odstraňujeme. Konkrétní ale určitě nebudu,“ dodal s úsměvem Havlíček.