Byl to fotbalový zápas, který mohl značně ovlivnit naděje Kuřimi a Boskovic v honbě za druhým místem krajského přeboru. Nakonec si však oba celky ze vzájemného měření sil odnesly bod za remízu 1:1, Boskovice se tak přiblížily vedoucímu líšeňskému béčku, které nečekaně podlehlo Ráječku, Kuřim se propadla na čtvrtou příčku za rozjetou brněnskou Spartu.

Kuřimští fotbalisté (ve světlém) remizovali ve šlágru krajského přeboru s Boskovicemi 1:1. | Foto: Petr Nečas

Bývá to vždy kvalitní podívaná. A souboj dvou předních týmů nejvyšší krajské soutěže nezklamal ani tentokrát. „Zápas měl nadstandardní úroveň na krajský přebor. Boskovice jsou velice kvalitní mužstvo a jsem rád, že jsme jim byli víc než vyrovnaným soupeřem. Bohužel ale bez té tečky v podobě tří bodů,“ hodnotil kuřimský kouč Svatopluk Habanec.

Jeho svěřenci byli v úvodu aktivnější, jenže své šance neproměnili. A tak místo nich v devatenácté minutě udeřili hosté. „Prvních dvacet minut jsme se trochu hledali, Kuřim byla lepší, malinko nás přitlačila a měla i hodně standardek. Pak jsme ale dali gól a začali jsme víc držet balon, už jsme hráli fotbal,“ popsal boskovický trenér Jan Havlíček.

Boskovičtí otevřeli skóre z rohového kopu, když se prosadil jejich kapitán Jiří Fadrný. „Máme nacvičené nějaké varianty zahrávání standardek, pracujeme na tom v tréninku. Zrovna tenhle roh nám vyšel, dali jsme z něj gól,“ pokračoval Havlíček.

Z vedení se však dlouho celek z Blanenska neradoval, jen o sedm minut později totiž z penalty srovnal skóre Josef Obůrka. Kuřim se ve zbytku utkání dostala k několika zajímavým standardkám, jedinou proměněnou však zůstala ta boskovická. „Byli jsme asi o nějaké procento lepší, měli jsme deset nebo dvanáct rohů a dalších standardek. Bohužel jsme ale nevyužili naši výškovou převahu a dokonce jsme dostali gól z rohového kopu, což je pro mě hlavní paradox utkání,“ štvalo Habance.

I druhá půle nabídla zajímavou podívanou, další gól už však fanoušci neviděli, oba celky si tak body rozdělily. „Myslím si, že ve druhém poločase jsme byli lepší ve vytváření šancí, ale musím říct, že remíza je spravedlivá. Je to dobrý bod, hlavně že jsme neprohráli, na podzim jsme totiž doma Kuřimi podlehli. Od obou týmů to byl nadstandardní výkon a musím pochválit i rozhodčí, kteří přispěli k úrovni zápasu, vedli jej velmi dobře,“ ocenil boskovický lodivod.

Méně spokojení byli s remízou domácí, kteří toužili umazat podstatnou část z pětibodového náskoku Boskovic. Místo toho je na třetím místě předskočila Sparta. „Stalo se to, co jsme nechtěli, remíza je v současné situaci málo. Není to ale ještě konečná, při prohře už by to bylo asi jasné, takhle je boj o druhé místo stále otevřený,“ nastínil kuřimský stratég.

Ten i ve druhém poločase přemýšlel nad riskantnější hrou svého celku, nakonec se však rozhodl pro bezpečnější variantu. „Míchalo se to ve mně, chtěl jsem přeskupit mužstvo na útočnější pojetí a přejít na formaci 3-5-2. Nakonec jsem ale usoudil, že takové riziko za to nestojí, protože při prohře bychom do konce ročníku neměli pomalu o o hrát,“ dodal Habanec.

Kuřim - Boskovice 1:1

Poločas: 1:1.

Branky: 26. Obůrka (pen.) - 19. Fadrný.

Rozhodčí: Šidlo - Půček, Bábíček.

Žluté karty: Lošťák, Halouzka, Šťastný, Bárta.

Diváci: 250.

Kuřim: Lošťák - Halouzka, Pitel, Šťastný, Pospíšil, Koreň, Svoboda, Motyčka (65. Mládek), Musil, Bárta (89. Kupský), Obůrka (46. Kostrůnek).

Boskovice: Bednář - Stara, Živný (90. F. Sychra), Minx, Fadrný, Paděra, Pokorný (65. Klepáček), L. Sychra (65. Závodný), Hlaváček, Cichra, Havelka (80. Preč).