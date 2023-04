Svěřenci kouče Jana Havlíčka vydolovali z jarních dvou utkání čtyři body, spokojenější mohli být s domácím duelem, kdy přejeli Mutěnice 6:1. V Bystrci brali jen bod za bezgólovou remízu. „V utkání s Bystrcí jsme měli nějaké šance do patnácté minuty, pak už to nebylo nic světoborného. Problémy nám dělalo nerovné hřiště,“ nastínil Havlíček.

Vysokou domácí výhrou si ale Boskovice spravily chuť před šlágrem osmnáctého kola. O šest branek celku z Blanenska se podělilo hned šest střelců. „Jsem rád, že góly dalo víc kluků, je to jen dobře,“ podotkl boskovický lodivod.

Hosté tak do duelu v Kuřimi mohou jít ve větší pohodě. Ani prohra by je nesesadila z druhého místa, v případě vítězství by však už výrazně odskočili. „Myslím si, že to bude bojovné utkání, důležitý bude první gól. Po našem zápase v Kuřimi bude ale ještě zbývat hodně kol, navíc soupeři v krajském přeboru jsou velmi kvalitní. Nemyslím si, že by sobotní duel nějak moc rozhodl,“ dodal Havlíček.

Zápas jara

O trochu prestižněji berou vzájemný zápas Kuřimští. Tuší totiž, že v případě klopýtnutí by už ve zbytku jara Boskovice jen těžko dotahovali. „Všechno směřujeme k sobotnímu utkání, pro nás je to asi i zápas jara. Buď se ty nůžky nějakým způsobem stáhnou, nebo naopak rozevřou. Na tom bude záležet, o co budeme následně bojovat do konce sezony,“ popsal kuřimský trenér Svatopluk Habanec.

I jeho svěřenci zapsali v úvodních dvou jarních kolech čtyři body, když nejprve remizovali doma s Mutěnicemi 1:1, minulý víkend pak vyhráli v Krumvíři 2:0. „Spíš jsem věřil v opačný vývoj, považoval jsem Krumvíř za nepříjemnějšího soupeře. Nakonec jsme ale nezvládli vyhrát domácí zápas s Mutěnicemi, takže jsem rád za alespoň ty čtyři body,“ hodnotil Habanec.

Ztráta s Mutěnicemi jen potvrdila drobné trápení Kuřimi na domácím stadionu. Celek z Brněnska sice před vlastními fanoušky v sezoně ještě neprohrál, z osmi utkání však bral tři body jen třikrát. „Venku se nám asi hraje trochu uvolněněji, protože po veleúspěšném prvním roce, kdy jsme skončili těsně za Bohunicemi, každý očekává, že doma budeme soupeře sekat. Místo toho ale možná hrajeme před vlastními fanoušky trochu víc v křeči,“ poznamenal bývalý kouč Slovácka nebo brněnské Zbrojovky.

Sobotní utkání je tak pro aktuálně třetí celek tabulky ideální příležitostí domácí křeč prolomit. „Věřím, že fanoušci už tentokrát přijdou v nějakém větším počtu a my se jim odměníme. Oběma mančaftům jde o hodně, zápasy s Boskovicemi mají vždy velkou kvalitu. Ať hrajeme u nich nebo doma, tak vždy jde o nadprůměrný duel krajského přeboru, něco podobného očekávám i teď. A kéž by to bylo s vítěznou tečkou pro nás,“ vysnil si Habanec.