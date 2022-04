Tým z Blanenska se tak rázem dostal do vedení soutěže, na prvním místě je před Rajhradicemi díky lepšímu skóre „Nesmíme být alibisti. Pokud se podíváme na jarní formu a vzájemná utkání s týmy z čela tabulky, tak jsme určitě ukázali, že se můžeme prát o celkové vítězství v soutěži,“ prohlásil Horák.

Jeho svěřenci navíc v jarní části sezony dosud neobdrželi ani branku. „To je až fantastické. Je to o činnosti defenzivní práce celého týmu, ale musím vyzdvihnout brankáře Iva Loukotu, který je skvěle připravený. Ani nepřeháním, když říkám, že má ligovou formu,“ usmál se kouč a pokračoval: „Čtyři nuly jdou jednoznačně za ním, je to kapitán a lídr, který odzadu hru diriguje. Strašně moc svými výkony ovlivňuje hráče před sebou.“

Defenziva Kunštátu si naposledy v nedělním domácím duelu s Čechií Zastávka poradila i s nejlepším střelcem soutěže Petrem Malatou. Zkušený útočník s třetiligovými zkušenostmi dal v této sezoně už čtyřiadvacet gólů.

„Samozřejmě jsme se o něm bavili. Víme, že je to fotbalista, který byl střelec i ve vyšších soutěžích a taky u nás potvrdil své kvality. Na tu jeho chytrost a předvídavost jsme ale byli hodně dobře připravení. Myslím, že kluci v obraně a brankář zaslouží absolutorium, protože jsme ho dokázali eliminovat,“ liboval si Horák.

Zatímco Malata se ve šlágru kola gólově neprosadil, Tomáš Novotný poslal Kunštát do vedení už ve druhé minutě. „Zápas se pro nás vyvíjel dobře hned od začátku, když jsme šli po krásné akci do vedení. Po vstřelené brance jsme se pořád snažili být aktivní a šli za druhým gólem, měli jsme na to šance,“ líčil Horák.

Jeho týmu pak v 38. minutě pomohla i červená karta hostujícího Jaroslava Oprchala. „Při úniku Toma Bělehrádka tahal za záchrannou brzdu a fauloval. Ten moment nám samozřejmě pomohl, ale fotbalu ublížil,“ poznamenal trenér celku z Blanenska.

Hráči Zastávky se zatáhli do hlubokého bloku a na hrotu útoku zůstal pouze kanonýr Malata. „Spoléhali na rychlý přechod a brejky. My jsme trochu znervózněli, měli obavy, ale znovu musím vyzdvihnout stoperskou dvojici Zeman - Gracias, jak se výborně soustředila na zdvojování Malaty,“ pravil Horák.

Před středními obránci Kunštátu se i kvůli zraněním v mužstvu na pozici defenzivního záložníka objevil teprve sedmnáctiletý Matěj Zlatníček. „Je to pro nás velmi klíčový post, protože v domácím prostředí hrajeme aktivně dopředu a Matěj nám tam v podstatě plní takovou roli, že spojuje obrannou hru s útočnou fází. V sedmnácti letech ukázal opravdu nadstandardní výkon. Z toho máme velkou radost,“ rozplýval se stratég.

Výhru Kunštátu a zároveň posun na vedoucí příčku tabulky potvrdil v závěru zápasu Vítězslav Boček. Před třetí Zastávkou mají Horákovi svěřenci náskok dvou bodů. Další soutěžní utkání odehrají v pátek od pěti hodin odpoledne na hřišti sedmé Slatiny.