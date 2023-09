Kuřimští fotbalisté jsou zatím v nové sezoně krajského přeboru suverénní, boj o druhé místo ale nejlépe zvládá Kunštát. Klub, který nejvyšší krajskou soutěž hraje teprve druhým rok, skvělou formu potvrdil i v okresním derby, kdy zdolal 3:2 Ráječko a stále nenašel přemožitele. Naopak svěřenci kouče Jiřího Hušky prohráli tři z úvodních čtyř kol.

Kunštátští fotbalisté (ve vínovém) jsou po čtyřech kolech na druhé příčce tabulky krajského přeboru. | Foto: FK Kunštát

Zajímavou přestřelku nabídlo nedělní utkání. Dlouho to tak přitom vůbec nevypadalo, po poločase byl totiž stav 0:0. „Byl to pro nás velice náročný zápas. Měli jsme nějaký záměr, jak jsme se chtěli prosadit. I když jsme často drželi míč, hosté nám toho v první půli díky aktivní hře příliš nedovolili. Do větších příležitostí jsme se dostali až po půlhodině hry, ale gólově se neprosadili,“ hodnotil kunštátský stratég Vladan Horák.

Po změně stran se ale parádní návštěva tří set diváků dočkala úvodní branky hned po dvou minutách, skóre načal Tomáš Bělehrádek. „Věděli jsme o silných stránkách Kunštátu a chtěli jsme je eliminovat, což se nám ze začátku celkem dařilo. Kunštát si vypracoval asi dvě vyložené šance, ale my jsme zejména z brejků byli také nebezpeční. Druhý poločas pro nás začal nešťastně, kdy jsme po naší nedohodě inkasovali,“ rekapituloval Huška.

V závěru zápasu se oba týmy střelecky rozjely, v rozmezí jedenácti minut padly hned čtyři góly. Nejprve svou druhou branku přidal v sedmdesáté minutě Bělehrádek, o pět minut později ale Ráječko díky trefě Jakuba Ťoupka snížilo. Dvoubrankový rozdíl domácím následně opět zajistil Marek Štencl, jen o pár chvil později ale korigoval Tomáš Štafa.

Vyrovnat už však hosté nedokázali. „V závěru jsme tlačili a vypracovali si jedno nebezpečné zakončení hlavou. Kunštát je ale jeden z mála soupeřů v krajském přeboru, který chce hrát fotbal a má výborně poskládaný tým. Musím jej pochválit,“ ocenil soupeře Huška.

Domácí se po výhře osamostatnili na druhé příčce tabulky, ve čtyřech úvodních kolech třikrát vyhráli a jednou remizovali. „Dvakrát jsme odskočili na rozdíl dvou branek, na těchto pasážích nás nejvíc mrzí, že místo zklidnění hry jsme byli pasivní a neodvážní a hosté se herně i výsledkově dostali do hry. I přesto, že to tentokrát nebyl úplně náš den, jsme si vytvořili velké množství šancí a byli jsme gólově produktivní,“ těšilo Horáka.

Naopak Ráječko potřebuje zabrat, se třemi body je zatím na čtrnácté příčce. Navíc do dalšího duelu přišlo o Filipa Michnu, který v pětasedmdesáté minutě viděl červenou kartu.

Kunštát - Ráječko 3:2

Poločas: 0:0.

Branky: 47. a 70. Bělehrádek, 78. Štencl - 75. Ťoupek, 81. Štafa.

Rozhodčí: Chabiča – Daniel, Ježek.

Žluté karty: Loukota, Macko - nikdo.

Červená karta: 75. Michna. (Ráječko).

Diváci: 300.

Kunštát: Loukota - Hanák, Baňa, Adamec, Zlatníček, Konečný, Janíček, Macko, Zeman, Štencl, Bělehrádek.

Ráječko: Juran - Holík, Sedlák, Michna, Chyla, Horáček, Huška, Žáček, Bartoš, J. Morkus, M. Morkus.