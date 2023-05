Je to až úctyhodná statistika. Kunštátský nováček ani po dvanácté v letošní sezoně doma neprohrál, vítězstvím nad Ráječkem přidal už devátou výhru před svými příznivci. „Úrovní to bylo kvalitní utkání, k čemuž přispěly oba týmy, hrál se svižný fotbal v tempu. Nám to vyhovovalo, zápas nám vyloženě sedl a podali jsme nejlepší výkon jara,“ liboval si kunštátský kouč Vladan Horák.

Jeho svěřence uklidnila rychlá branka, už ve dvanácté minutě poslal domácí do vedení Tomáš Bělehrádek. „Kunštát začal hodně aktivně, hned jsme přežili jednu z jeho šancí. Ještě za vyrovnaného stavu jsme šli sami na brankáře, ale bohužel jsme šanci neproměnili a z následné akce jsme po naší chybě dostali gól na 0:1,“ popsal pro klubový web ráječský kouč Jiří Huška.

Přestože Ráječko po změně stran zabralo, výsledek už obrátit nedokázalo. Naopak dostalo ještě druhý gól a prohrálo sedmé okresní derby v řadě. „Do druhé půle jsme vstoupili aktivněji, drželi jsme balon a kombinovali. Vypracovali jsme si několik stoprocentních šancí, ale bohužel jsme je neproměnili. Naopak jsme po jednom nákopu a našem nedůrazu v osobním souboji inkasovali podruhé,“ mrzelo Hušku.

I druhou branku domácích obstaral Bělehrádek, který ve dvaasedmdesáté minutě pečetil na konečných 2:0. Kunštát tak zopakoval výsledek z podzimního měření sil s Ráječkem. „V hodně momentech jsme po zisku míče měli rychlý přechod směrem nahoru, díky tomu jsme si vytvářeli šance. Rozhodlo i to, že se nám povedlo zápas zvládnout s čistým kontem. Bylo to ale hodně těžké, výborný výkon podala celá obrana i gólman Ivo Loukota,“ chválil Horák.

Kunštát tak po dvou venkovních prohrách doma opět zabral a potvrdil, že před svými příznivci dohání ztráty z hřišť soupeřů. „S hráči to probíráme, budeme na to reagovat i nějakými systémovými změnami při venkovních zápasech. Je to hodně i o hlavě, když to porovnám s domácím utkáním proti Ráječku, tak tam bylo vidět, že si naši hráči věří, naopak na hřištích soupeřů mi naopak naše větší sebedůvěra chybí,“ hodnotil domácí lodivod.

Zatímco v domácích utkáních tak Kunštát nasbíral druhý nejvyšší počet bodů, venku jich méně získaly jen Ratíškovice. Celkově to nováčkovi stačí na prozatímní pátou příčku. „Říkal jsem klukům, že kdyby se nám jako nováčkovi podařilo sezonu zakončit do pátého místa, tak by to byl vynikající výsledek. Budeme ale ještě pracovat na tom, aby se naše venkovní výsledky změnily, zatím je to asi největší zklamání sezony,“ přiznal Horák.

Naopak Ráječku po skvělém jarním úvodu opadla forma. Z posledních čtyř utkání prohrálo hned tři, navíc dvakrát za sebou nedalo ani gól. Střeleckou fazonu potřebuje rychle opět najít, už ve středu totiž míří do Rousínova na semifinále krajského poháru. „I za stavu 0:2 jsme se ještě snažili s výsledkem něco udělat, dostali jsme se do několika nadějných příležitostí, ale gól už jsme nedali,“ doplnil hostující stratég.

Kunštát - Ráječko 2:0

Poločas: 1:0.

Branky: 12. a 72. Bělehrádek.

Žluté karty: Zlatníček, Sehnal, Bednář - Sedlák, Zouhar.

Diváci: 145.

Kunštát: Loukota (K) - Bělehrádek (88. Bednář), Gracias, Zlatníček, Psota (65. Konečný), Janíček, Macko (76. Janků), Bezděk, Zeman, Sehnal, Štencl (88. Staněk).

Ráječko: Juran - J. Pokorný, Koňařík (82. Ťoupek), Štěpánek, Zouhar, Sedlák (K), M. Pokorný, Lidmila, Tenora, Žáček (55. Chyla), Bartoš.