Kunštát i díky videu smetl Boskovice. Hrajeme jako staří páni, zlobí se Havlíček

Už v prvních třech kolech prokazovali fotbalisté Kunštátu, že se s nimi po postupu do krajského přeboru musí počítat. V neděli však své schopnosti prokázali naplno a v derby porazili Boskovice 3:0. „V úvodních zápasech sezony jsme hráli dobrý fotbal, ale nevyhrávali jsme. Takže teď ty tři body přišly v pravý čas, je to pro nás strašně důležitý odrazový můstek do dalších utkání,“ pochvaloval si kunštátský kouč Vladan Horák.

Fotbalisté Kunštátu ovládli víkendové derby a Boskovice porazili jasně 3:0. | Foto: FK Kunštát

Kanonýr Deníku Devět gólů. Divočinu v Žebětíně řídil hattrickem rájecký kanonýr Trtílek Krajské fotbalové soutěže občas přináší bláznivé výsledky. Hráči Rájce-Jestřebí jsou však na ně v… Pro jeho svěřence to bylo opravdu velké vítězství. Nejen že znamenalo první výhru po historickém postupu do nejvyšší krajské soutěže, ale zároveň přišlo proti okresnímu rivalovi. A ještě před domácími fanoušky. „Kdo viděl naše předchozí zápasy, tak musel poznat náš postupný vývoj. Teď proti Boskovicím to bylo jen vyvrcholení naší fotbalovosti, kterou v sobě máme,“ pokračoval Horák. Úplně opačné pocity panovaly na boskovické straně. Pro třetí celek loňské tabulky šlo o další tvrdý direkt, kdy nejprve doma těsně podlehl Kuřimi a následně prohospodařil tříbrankové vedení proti Rousínovu. „Měli jsme mít sedm bodů a máme čtyři. Začalo to tím, že jsme z vedení 3:0 proti Rousínovu udělali remízu 3:3, kdy jsme se v druhém poločase báli vyhrát. Pak už to jen vyústilo v to, že jsme po odevzdaném výkonu prohráli v Kunštátu,“ zlobil se boskovický trenér Jan Havlíček. Ševčíka si víc hlídají. Dobrý hráč zahraje pokaždé, reaguje záložník O sobotním výsledku značně napověděl už první poločas, kdy se dvěma slepenými góly blýskl Tomáš Novotný. V 81. minutě pak na konečných 3:0 pečetil David Macko. „Nebylo to o tom, že by nás soupeř něčím přehrál, ale byl bojovnější. Kvůli našim dvěma chybám a celkové herní nechuti jsme darovali Kunštátu tři body,“ kroutil hlavou Havlíček. Boskovice tak jako další poznaly sílu kunštátského domácího prostředí, ze kterého nováček v soutěži vytěžil hned čtyři ze svých celkově pěti získaných bodů. „Rádi bychom doma uštvávali soupeře, pro nás je výhoda, že v krajském přeboru k nám soupeři jezdí hrát otevřený fotbal. Chtějí u nás prostě vyhrát, nám to ale umožňuje chodit do brejkových situací, na které máme hráče,“ nastínil Horák. Ten je spokojený především s tím, že jeho hráči už zjistili, že se v nové soutěži nemusí nikoho bát. „Je ale pravda, že soupeři mají v kádrech hrozně moc zajímavých hráčů. V krajském přeboru jsou navíc k dispozici videozáznamy ze všech zápasů, takže se můžeme připravit na ostatní týmy, to se nám dost osvědčilo,“ liboval si kunštátský lodivod. Divočina v Kořenci. Úlevnou výhru domácích zajistil mladý kanonýr Pořádnou přípravu budou potřebovat i fotbalisté Boskovic. V sobotním domácím utkání proti Ratíškovicím by totiž po nepovedené sérii rádi opět bodovali naplno. „Už teď od zápasu s Ratíškovicemi musíme změnit přístup. Naši hráči fotbal hrát umí, ale je potřeba k těm utkáním přistupovat jinak. Musíme začít vyhrávat osobní souboje, nemůžeme jen hrát fotbal na úrovni starých pánů. Krajský přebor je těžká soutěž, každý tým má obrovskou kvalitu,“ byl si vědom Havlíček. Zapracovat budou chtít Boskovičtí především na defenzivě, kde zatím mají nelichotivý průměr dvě obdržené branky na zápas. „To je problém, protože nás soupeři ani nepřehrávají, ale my jim svými chybami a přístupem k utkání sami nabízíme góly. Měli jsme prostě mít víc bodů a byli bychom rádi, protože pro nás je v této sezoně výhra i klidný střed tabulky. Zatím jsme dole, ale uděláme maximum, abychom se odtud dostali,“ burcoval boskovický stratég.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu