Na podzim Tomáš Prokeš v Kunštátu jen hostoval ze třetiligového Znojma. Po konci první části sezony se vrátil do mateřského klubu, dlouhá jednání ale klapla a zkušený obránce přichází do klubu z Blanenska na trvalý přestup. „Tím, že přišel Tom, tak jsme spokojení se složením kádru. Diriguje nám celou obrannou fázi a po jeho boku někteří hráči výkonnostně vyrostli,“ těší kunštátského kouče Vladana Horáka.

Radost z dotažení zajímavé posily Kunštátu mírně kazí stav kádru, který trápí zranění a nemoci. „Kdyby byli všichni zdraví, tak by to bylo perfektní, ale máme pár absencí, budeme čekat, kdy se hráči vrátí. Proto si myslím, že nemáme úplně široký kádr, bude důležité, jestli zůstaneme zdraví. Kvalitu ale máme,“ hodnotí Horák.

Citelné absence

Ten tak už týden dopředu ví, že na startu jarní části sezony nebude moct počítat se dvěma stavebními kameny základní sestavy. „Na první zápas nebudeme mít k dispozici dva nejzkušenější střední záložníky Aloise Zemana a Davida Macka, což je pro nás citelná ztráta. Budeme muset trochu improvizovat, ale už v přípravě jsme si vyzkoušeli, že jsme schopní absence vyřešit jiným složením sestavy,“ nastiňuje stratég.

Přitom hned do úvodního kola by Kunštát potřeboval jít v plné síle. Zamíří totiž na hřiště líšeňského béčka, které vede tabulku a hlásí postupové ambice. „Sledujeme přípravy ostatních týmů z krajského přeboru a zrovna zimní výsledky líšeňského béčka budí respekt. Určitě to na začátek bude těžký zápas na hřišti jasného aspiranta na postup,“ tuší Horák.

Jeho svěřenci však na těžký los v prvním jarním kole nenaříkají. Právě naopak střetnutí s favoritem už netrpělivě vyhlížejí. „Hráči se těší, že jaro začíná takhle těžkým zápasem, zkusíme se připravit. Kluci se dívají i do minulosti, kdy jsme loňské jaro startovali na hřišti Rajhradic a hned se nám zadařilo. Budeme na to chtít navázat, protože vidíme, že umíme zahrát i na trávníku silných soupeřů,“ podotýká kunštátský lodivod.

Celek z Blanenska je navíc namotivovaný i výsledkem posledního přípravného zápasu, kdy Kunštát po poločase vedl 2:0 nad divizními Bohunicemi, nakonec remizoval 2:2. „Byl to strašně cenný test, za mě už to mělo parametry toho, co nás čeká v mistrovských zápasech. Utkání bylo hrané v takovém rauši, dobrém tempu, navíc Bohunice nastoupily skoro v nejsilnějším složení,“ popisuje Horák.

Nováček si chválí i povedené soustředění v Chotěboři, které trvalo čtyři dny, a Kunštát mohl využít tamní kvalitní zázemí. „Bohužel zatím nemáme rozměrově velké hřiště s umělým trávníkem, proto jsme i po přípravných zápasech měli zpětnou vazbu, že musíme pracovat na řešení předfinální a finální fáze. Na soustředění jsme se tomu právě věnovali a jsme spokojení, protože jsme zvládli všechny věci, které jsme měli naplánované,“ dodává trenér.