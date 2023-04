Tři zápasy, jediný bod. Taková je jarní bilance kunštátských fotbalistů, kterým se zatím nedaří navázat na výborný podzim. K obnovení nováčkovské euforie plánují použít svou velkou zbraň – sílu domácích zápasů, kde je ženou jedny z nejlepších diváckých návštěv v krajském přeboru.

Kunštátští fotbalisté (v modrém) začali jaro vysokou prohrou 1:6 s líšeňským béčkem, následně remizovali se Svratkou a padli v Bystrci. | Foto: SK Líšeň

Nejprve vysoká prohra na hřišti líšeňského lídra 1:6, následně bezbranková remíza s brněnskou Svratkou. A v sobotu porážka 0:3 na bystrckém trávníku. To je zatím nepříliš radostný výčet jarních utkání Kunštátu. „Nepředstavovali jsme si to takto, zase si ale uvědomujeme, že jsme neměli úplně jednoduchý los, byly to všechno náročné zápasy,“ podotýká kunštátský trenér Vladan Horák.

Mrzet ho mohou především poslední dva duely. Se Svratkou jeho svěřenci nevyužili herní převahu, v Bystrci prospali úvod utkání. „Hlavní problém v sobotu byl, že jsme už v šesté minutě prohrávali 0:2. Udělali jsme individuální chyby v taktickém rozhodování a při řešení obranných situací, Bystrc to okamžitě potrestala,“ rekapituluje Horák.

Přestože se Kunštát následně probral a byl nebezpečnějším týmem, i třetí branku vstřelili domácí. „Po obdržených gólech jsme do přestávky nepodali vůbec špatný výkon, zvedli jsme se a měli tři šance. Při troše štěstí to mohlo o poločase být i 2:2,“ mrzí kouče.

Na jaře tak nováček inkasoval už devětkrát. Větší problém však tkví na druhé straně hřiště, po podzimní kanonádě se zatím Kunštát na jaře z gólu radoval jen jednou. „Je to věc, kterou vnímáme. Na začátku jarní části sezony jsme se potýkali s velkou marodkou, třeba v Líšni nám chybělo asi sedm hráčů obvyklé sestavy. Všechno se to podepisuje na střelecké produktivitě. Potkává to ale všechny týmy v sezoně, i my se z toho musíme sebrat,“ tuší Horák.

Z třetího místa po podzimu si Kunštát sice pohoršil, stále je ale na kvalitní páté pozici. V našlapané tabulce krajského přeboru však na něj například třináctý Rousínov ztrácí pouhých šest bodů. „Možná se dalo o body zabojovat víc, ale nyní je potřeba se dívat k zápasům, které nás čekají, hrajeme dlouhodobou soutěž a utkání jdou v rychlém sledu,“ předesílá stratég.

Pomoct si nováček plánuje především skvělou domácí bilancí. Před vlastními fanoušky ještě v sezoně neprohrál, víc bodů na vlastním stadionu nasbíralo jen líšeňské béčko.

Právě doma Kunštát v neděli od čtyř hodin odpoledne přivítá Mutěnice. A opět může věřit ve velkou podporu diváků, kterých pravidelně chodí přes dvě stě. „Je to něco, co kluci určitě vnímají. Na venkovních hřištích se nám zatím nedaří, i proto je jedním z našich cílů dohánět deficit před vlastními fanoušky. I třeba v utkání se Svratkou, kam taky přišlo přes dvě stě diváků, jsme podali standardně dobrý výkon, akorát nám to tam prostě nepadlo,“ dodává Horák.