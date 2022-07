Kunštát chce doma uštvat soupeře. Využijeme nováčkovský elán, plánuje Horák

Devatenáct let čekali příznivci fotbalového Kunštátu, než se jejich oblíbený klub opět představí v krajském přeboru. V polovině srpna se konečně dočkají, i proto už svěřenci Vladana Horáka pilně makají před novou sezonou. „Na hráčích je vidět obrovská chuť a motivace, i účast na trénincích je téměř stoprocentní. Všechno se to odvíjí právě od postupu do nejvyšší krajské soutěže,“ lebedí si Horák.

Fotbalisté Kunštátu zahájili přípravu před nováčkovskou sezonou v krajském přeboru. | Foto: Facebook FK Kunštát

Ofenzivně laděný klub klub si postup vysloužil především skvělým jarem, ve kterém stáhl devítibodovou ztrátu na čelo tabulky. I tak ale Horák tuší, že přechod do vyšší soutěže nebude jednoduchý. „Co jsem stihl nastudovat ze skautingu krajského přeboru, tak ta soutěž je mnohem rychlejší a na hráče budou větší nároky na přepínání mezi ofenzivou a defenzivou. To je pro mě prvek, na který se chceme v přípravě zaměřit,“ objasňuje. Zápasový program letní přípravy Kunštátu měl obsahovat čtyři utkání. Jenže hned to první proti Svitavám se z kuriózního důvodu neuskutečnilo. „Soupeř měl technické problémy s autobusem a nedokázal zajistit náhradní dopravu. Takže jsme místo toho měli modelové utkání mezi A týmem a juniorkou,“ nastiňuje Horák. Za den uběhl 161 kilometrů. Zástava srdce ve mně probudila bojovnost, říká Krška V úterý se pak Kunštát v přípravném zápase utkal s třetiligovým Blanskem. Přestože to pro něj bylo první utkání po měsíci a půl, držel se silnějším soupeřem krok a prohrál až gólem z devětaosmdesáté minuty. „Když vezmu v potaz kvalitu soupeře, tak to pro nás bylo velmi náročné utkání. Ale právě proto jsem s Blanskem hodlal hrát, chci mít v přípravě těžké zápasy, které nás zocelí,“ líčí kunštátský kouč. Kromě nadstandardní píle svých svěřenců může být Horák spokojený i s tím, že se klubu stoprocentně podařilo udržet kádr pohromadě. Vše přitom mohlo být jinak. „Kdybychom nepostoupili, tak jsme tu měli nabídky na tři čtyři hráče. Takhle jsme ale potěšení, mužstvo i jednotlivce jsme si dlouhodobě na postup připravovali. Máme strategii, že kostrou týmu budou nadále naši současní hráči,“ popisuje. S postupem do vyšší soutěže se však zvyšují i nároky, proto vedení klubu hodlá mužstvo posílit. „Chceme tým zdravě okysličit, míří k nám dva až tři mladí talentovaní hráči. Nechci zatím ale jmenovat, jejich přestupy nejsou registračně dokončené. Jsou to ale kluci, kteří mají potenciál se u nás rozvíjet. Pak ještě jednáme s jedním zkušeným hráčem, ale u něj se ještě uvidí, jak to dopadne,“ naznačuje Horák. Nový ročník zahájí Kunštát druhý srpnový víkend na hřišti Svratky Brno. V soutěži se setká i s dvěma týmy z Blanenska – Boskovicemi a Ráječkem. „Nebude to asi nějak vyhrocené, protože spolu máme dobré, přátelské vztahy. Na druhou stranu se ale těším na diváckou atmosféru, určitě to budou zápasy s přidanou hodnotou,“ sděluje trenér. Boskovice posily nepotřebují. Udržely střelce, zapojí mladé i hráče po zranění V nadcházející sezoně chce Kunštát spoléhat na nováčkovský elán. Zároveň však má i jiné zbraně. „Na domácím hřišti umíme na soupeře vyvinout fotbalový tlak, tím si hodláme pomáhat. Hráčům ale neustále opakuju, že si budou muset zvyknout na spoustu nových věcí, některé z nich budou i nekomfortní,“ podotýká Horák. Ještě před ligovými souboji odehrají svěřenci Vladana Horáka první kolo krajského poháru. Jejich soupeř vzejde ze souboje Cetkovic a Rájce-Jestřebí. „Tím, že jsme v kraji a pohár hrát musíme, tak si tu povinnost chceme splnit. Ale jako nováček v krajském přeboru se budeme maximálně soustředit na ligu. Takže pokud v poháru postoupíme, tak budeme rádi, ale není to priorita,“ vysvětluje kunštátský lidovod. Kromě neočekávaného postupu zaujal v minulé sezoně pětatřicetiletý kouč i tím, že se sám objevil na hřišti při některých zápasech kunštátského béčka i céčka. Na něco podobného se chystá i letos. „Necítím se úplně starý, že bych musel být už jen na střídačce. Takže už taky dělám něco proto, abych našim rezervním týmům na hřišti pomohl,“ usmívá se Horák.

