I přesto, že Boskovičtí fotbalisté drží v tabulce první místo a Krumlovští bojují o udržení v soutěži, předvedla obě mužstva obdobný výkon. „Sedla na nás smůla,“ krčil rameny vedoucí mužstva hostů Jiří Vávra.

Jinou optikou viděl výkon domácí lodivod Ryšavý. „Soupeř byl fotbalovější. Věděl, co chce hrát. Ale naši borci šlapali boskovickým na paty. Dokážu říct, že jsme jim byli více než vyrovnaným soupeřem,“ obhajoval stratég Krumlova. Jeho svěřenci mohli vést už na startu prvního poločasu, který skončil 0:0. „Ve čtvrté minutě jsme šli sami dvakrát na bránu, bohužel góly nepadly,“ mrzelo Bohdana Ryšavého.

Po změně stran disponovali domácí šesti tutovkami. Ovšem do vedení šli jako první hosté. Krumlovským vyšla střela až v nastavení. „Byl to brankářův gól, on ho pustil. Jinak jsme během utkání hráli lépe. Co říct, je to fotbal,“ mrzelo Jiřího Vávru.

Krumlovskému trenérovi zářily oči štěstím. „Říkal jsme klukům, že pět šest šancí mít budeme a pokud je proměníme, budeme bodovat. Jsem rád za každý bod, který nám pomůže,“ uzavřel Bohdan Ryšavý. Už v sobotu jedou jeho borci k utkání do Rousínova.

Moravský Krumlov - Boskovice 1:1

Poločas: 0:0. Branky: 48. Tenora – 91. Machotka. Rozhodčí: Urbánek – Julínek, Němeček. ŽK: 2:1. Diváci: 125.