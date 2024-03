Boskovičtí fotbalisté (v červeném) ztrácí po podzimu jediný bod na vedoucí příčku.Zdroj: Petr Nečas

FC BOSKOVICE - LETOVICE. Výborný podzim a velmi nadějná pozice do případného jarního boje o postup do divize. Boskovice zažívají sezonu, která může být průlomová. Díky parádním výsledkům totiž ztrácí jediný bod na vedoucí Kuřim, do jara tak mohou vstupovat s jasnou motivací. „Myslím si, že hráči si konečně řekli, za čím chtějí jít. Bylo vidět, že od prvního kola, které jsme zaslouženě prohráli, tak tým tahal za jeden provaz,“ těší boskovického kouče Jana Havlíčka.

Jeho svěřenci především perfektně zvládali duely s ostatními předními týmy krajského přeboru, zdolali Kuřim, Spartu Brno, Rousínov i Krumvíř. „Už čtyři roky si tak trochu říkáme, že bychom postup chtěli. Teď se nám opravdu povedl podzim a je třeba na něj navázat. Uvidíme, kam nás to zavede, ale nehodláme postup urvat za každou cenu, když bychom nebyli připravení hrát vyšší soutěž,“ podotýká Havlíček.

Druhý tým tabulky vstoupí do jara sobotním domácím zápasem s Bystrcí, která jako jediná v aktuální sezoně našla na Boskovice recept. Následně zamíří k těžkému utkání do Rousínova.

Celek z Blanenska opět pokračuje téměř beze změn v kádru, jeden podstatný odchod však přece jen zaznamenal, když do Blanska zamířila útočná opora Jan Novák. Boskovice naopak posílil Matěj Černý, větší minutáž čeká na nadějné odchovance. „Největší posila je pro nás hráč, kterého si vychováme sami,“ dodává stratég.