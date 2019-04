Nejvíc branek viděli fanoušci v Bosonohách, kde tamější Sportovní klub ztratil v posledních patnácti minutách vedení 4:1 a s Krumvířem nakonec remizoval 4:4. „Kdyby mi někdo před zápasem řekl, který z týmů krajského přeboru ztratí vedení 4:1 na domácím hřišti, Bosonohy bych jmenoval asi jako poslední,“ podivoval se nad vývojem utkání trenér Krumvíře Michal Škrabko.

Bosonohy totiž byly do té doby po Startu Brno tým s nejnižším počtem obdržených gólů. „Je opravdu paradoxní, že jsme nasázeli tolik branek zrovna jim. Naše i jejich produktivita v tomto zápase byla výjimečná. Nám pomohlo, že soupeř potom, co vedl 4:1, přestal hrát,“ popsal kouč Krumvíře.

Podle něj stojí za kanonádou pouhá náhoda. „Jde o shodu okolností, že o tomto víkendů padlo tolik gólů. Každý tým v soutěži je jiný a někde hrají i defenzivně. Nedá se říct, že je soutěž zvlášť ofenzivní,“ řekl Škrabko.

Ofenzivní apetit

- Krajský přebor: 8 zápasů, 37 gólů (+11)*

- I. A třída, sk. B: 7 zápasů, 32 gólů (+12)

- I. B třída, sk. B: 7 zápasů, 24 gólů (+6)

- I. B třída, sk. C: 6 zápasů, 20 gólů (+5)

* údaj v závorce znázorňuje, o kolik gólů padlo v jednotlivých soutěžích víc než v minulém kole

Gólovou žeň zažili například také fanoušci Svratky Brno, jejichž tým na domácím trávníku triumfoval nad Kuřimí 5:1.

Větší množství branek dali i střelci v B skupině I. A třídy. V sedmi utkáních brankáři lovili míč ze sítě dvaatřicetkrát.

Sedm gólů padlo v Dubňanech, kde rabovaly Pačlavice-Dětkovice. Tým z okraje Jihomoravského kraje zvítězil 6:1, čtyři góly nasázel jedena-dvacetiletý Lukáš Obruča.

Tři z nich zaznamenal až v poslední čtvrthodině. „Vyšlo mi to nad veškeré očekávání. Dubňany zlomil náš třetí gól, do té doby mohly vyhrát oba týmy. Za vítězství jsme rádi obzvlášť proto, že jsme tři body potřebovali a navíc hráli na hřišti soupeře,“ přemítal hrdina víkendového duelu.

Za svůj gólový počin zatím nemusel do týmové kasičky ničím přispět. „Doposud na to nepřišla řeč, ale myslím, že to na tréninku někdo nadhodí,“ nepochyboval Obruča.

Střelecká potence určila v B skupině I. A třídy také lídra soutěže. Zatímco dosud první Hroznová Lhota doma padla 2:3 s Veselím nad Moravou, Lednice triumfovaly nad Kyjovem 5:2 a jsou v čele.