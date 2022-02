Trenér Jan Havlíček.Zdroj: Petr NečasV podzimní části této sezony krajského přeboru dovedl Boskovice na třetí pozici tabulky, v pátek se pak stal nejlepším fotbalovým trenérem okresu Blansko za rok 2021. „Lidé, kteří mi dali hlasy, asi ocenili mou určitou trenérskou práci. Jsem za to rád a chci se samozřejmě dál posouvat. Je to ale spíš odměna pro klub a všechny kouče, jež v něm působí. Mě to bude stát akorát něco do kasy,“ líčil s úsměvem Havlíček.

Okresní anketu v kategorii trenér vyhrál vůbec poprvé. „Na individuální ceny moc nehledím, pro mě bude ocenění, když se s klukama postupně posuneme o stupeň výš,“ řekl Havlíček.

Boskovičtí totiž pošilhávají po postupu do divize. „Chceme si zkusit vyšší soutěž, ale nevíme, jestli to bude teď, příští rok nebo v horizontu několika let. Nejsme pod žádným tlakem, hrajeme zápas od zápasu, neustále pracujeme na zlepšení naší hry a uvidíme, kam nás to posune,“ pravil trenér týmu z Blanenska.

Havlíčkovi svěřenci před jarními boji v krajském přeboru zaostávají za vedoucími Bohunicemi o čtyři body, shodně dvaatřicet jich mají s druhou Kuřimí. „Cíl je skončit co nejvýš a je otázka, jak se nám to povede. Nebude to jen o Bohunicích, i když mají kvalitní tým. Na špici je taky Kuřim a rezerva Líšně, která hraje dobře. Do boje o přední příčky můžou promluvit i ostatní celky, jsou kvalitní a příprava je dlouhá,“ upozornil Havlíček.

Jeho tým se poprvé po Novém roce sešel na tréninku v pondělí 17. ledna, přes zimu v něm i přes zájem jiných klubů nikdo neubyl, ale také ani nepřibyl. „Máme jednoho hráče rozjednaného,“ prozradil Havlíček a pokračoval: „Jde o posilu na pozici stopera či defenzivního záložníka, kde nás trochu tlačí bota. Má zkušenosti z třetí ligy a divize, jméno ještě neřeknu. Jestli to však nedopadne, nic se neděje, kádr máme široký a kvalitní,“ prozradil Havlíček.

Zimní příprava Boskovic

sobota 12. února v 10.30

soupeř Žďár nad Sázavou

sobota 19. února v 17.00

Bystřice nad Pernštejnem

sobota 26. února v 10.30

Velká Bíteš

sobota 5. března v 10.30

Lipová

sobota 12. března v 14.00

Konice

První přípravné utkání Boskovice odehrály v sobotu, kdy podlehly třetiligovému Blansku na jeho hřišti 2:4. V sestavě chyběly opory týmu Jan Stara, Roman Hlaváček, Miloš Pokorný nebo Ondřej Paděra. „Blansko mělo v prvním poločase víc procent držení míče, byli jsme málo odvážní. Pak jsme prohrávali o dvě branky, ale jsem rád, že jsme nic nezabalili a vyrovnali,“ liboval si Havlíček.

Za Boskovice se gólově prosadili nejlepší střelec týmu z podzimu Jan Novák a Lukáš Závodný, přesto si hosté připsali na úvod zimní přípravy prohru. „V posledních deseti minutách jsme udělali dvě hloupé chyby v organizaci, což je škoda,“ zalitoval Havlíček, jehož mužstvo v zimní přípravě čekají ještě pět zápasů.

V sobotu se Jihomoravané střetnou s divizním Žďárem nad Sázovou, poté se utkají postupně s Bystřicí nad Pernštějnem, Velkou Bíteší, Lipovou a na závěř přípravy s Konicemi.