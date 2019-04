Kuřim – Remízu v utkání, které měli rozehrané na vítězství, museli v Kuřimi dohánět fotbalisté Boskovic.

Ilustrační foto ze zápasu fotbalistů Boskovic (modré dresy). | Foto: Petr Nečas

Lídr tabulky krajského přeboru rychle vedl o dvě branky a měl dost dalších příležitostí, aby zápas rozhodl ve svůj prospěch už do poločasu. Jenže po chybách inkasoval a nakonec mohl být rád, že v poslední minutě Jakub Tenora hlavičkou alespoň vyrovnal. „Bylo to o našem neproměňování šancí. Inkasovaný gól v prvním poločase byl po hrubé chybě, ale pořád nic neřešil. Do druhého poločasu byl náš nástup skoro stejný jako do prvního, akorát jsme ty vytvořené šance nedali. A soupeř nás potrestal. Ztratili jsme dva body. Roli hraje i určitá nezkušenost, většina kluků ze současné kabiny nikdy nehrála o první místo. Takže je tam možná nervozita, stres ze snahy si to nepokazit. Nevím. Ale nic se neděje, jedeme dál,“ zdůraznil hrající trenér Jan Havlíček.