Oba jihomoravské celky se v úvodu nového ročníku odhlásily ze svých krajských soutěží. Rakvice opustily B skupinu I. A třídy, hráči Černé Hory skončili v A skupině I. B třídy. „Nepodařilo se nám doplnit kádr, abychom soutěž v nějakém počtu odehráli. Na zápas prvního kola bychom jeli v devíti. Odešlo nám pět hráčů pryč, další jsou dlouhodobě zranění a doplnili jsme jen dva,“ posteskl si předseda klubu z Černé Hory Květoslav Kopecký.

Ještě větší exodus nastal v Rakvicích. „Naši kmenoví hráči přešli po covidové přestávce do klubů v lehčích soutěžích a možná s lepšími podmínkami. Přišly sice dvě nebo tři posily, ale spousta jich v červnu odešla, asi dvanáct fotbalistů. Asi viděli, že se nám kádr nedaří doplňovat, někdo je oslovil a odešli. Zřejmě se jim zalíbilo na nižší úrovni, že v nich dominují a někdo je plácá po ramenou,“ uvažoval předseda rakvického klubu Luděk Zlámal.

V klubu jsou zdrcení

Jeho celek si přitom v loňském ročníku nevedl špatně, po podzimu mu patřila sedmá příčka. „Skončili jsme v horní polovině tabulky, určitě to nebylo kvůli výsledkům. Kluci si asi mysleli, že už nebudeme konkurenceschopní. Největší problém byl odchod kvalitního brankáře Jana Strýčka, což je na tuhle soutěž nadstandardní gólman. Hráči si pak našli jiné kluby. Jsme zdrceni kvůli obci i lidem, je to stále čerstvé a z jednání hráčů jsme zklamaní. Několik let se u nás měli velmi dobře,“ prohlásil Zlámal.

Rakvice v tom nejsou jediné. „Když se dívám na soupisky v prvních kolech, spousta celků jezdí na zápasy s jedním, dvěma náhradníky,“ všiml si.

To potvrzuje také Kopecký. „V okrese Blansko několik let vůbec nefunguje dorostenecká soutěž, tedy s výjimkou pár klubů. Máte děti od přípravky do žáků, ale pak je velká věková mezera, takže muže není jak doplňovat. Hráči končí kvůli věku nebo pro zranění, doplňování zespodu je minimální. Když jsem se vyptával na hráče jinde, řekli mi, že taky potřebují rozšířit kádr, ne někoho pustit,“ zdůraznil předseda Černé Hory, které po podzimu patřilo osmé místo.

Chybí zájemci, kteří vydrží hrát fotbal i v dospělosti. „V přípravce máme šestadvacet dětí, pak už je to pyramida. Dřív starší žáci hrávali na celé hřiště, dnes mají formát osm v poli plus gólman, jelikož hráčů není tolik. Začíná to odpadat a úmrtnost v dorostu je obrovská. Je to dlouhodobý problém,“ hlesl Kopecký.

JAROSLAV GALBA