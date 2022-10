Víkendové utkání toho bylo zářným příkladem. Ráječko v derby před více než tři sta diváky prohrálo doma 0:2 s Kunštátem, přitom herně za kratší provaz rozhodně netahalo. „Byl to takový obraz toho, co se nám nyní na podzim děje. Hrajeme dobře, máme víc ze hry, ani bych to nepřehnal, kdybych řekl, že druhý poločas jsme osmdesát procent času hráli na polovině Kunštátu. Jeho hráči ale dobře bránili a třeba zrovna v té druhé půli ze dvou brejků hned jeden využili. Je to takový obraz toho, co se nám děje. Hrajeme, tvoříme, ale dostáváme góly z brejků,“ popisuje Huška.