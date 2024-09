Pro mladého hráče to v létě byl velmi zajímavý kariérní posun. Z Olešnice, která hraje nejvyšší okresní soutěž, totiž zamířil do Kunštátu, jehož A tým nastupuje v páté lize. „Další možnost byla jít do Boskovic, kam jsem jezdil poslední půlrok na tréninky a kde je také parádní parta kluků. Ale nakonec jsem se rozhodl pro Kunštát. Hraje vyšší ligu než Olešnice, a ještě zde byla šance dostat se do A týmu,“ vysvětluje Petrželka.

Ten přicházel do Kunštátu s tím, že zatím bude k dispozici primárně B týmu, který nastupuje v sedmé lize. Jenže od úvodu sezony pravidelně sbírá minuty i v hlavním mužstvu, jednou už naskočil i v základní sestavě. „Moc si cením toho, že dostávám příležitosti i v A týmu. Pevně doufám, že nezklamu důvěru, kterou mi dávají trenéři,“ podotýká záložník.

Vzhledem ke dvojitému vytěžování tak Petrželka má nabité víkendy. Naposledy nejprve v sobotu odehrál kompletní utkání za B tým, v neděli pak naskočil na závěrečných dvacet minut do zápasu kunštátského hlavního mužstva proti Moravské Slavii.

A především za béčko se opravdu blýskl. Třemi góly totiž přispěl k domácí výhře 4:0 nad Lelekovicemi. „Jednoznačná výhra to ale rozhodně nebyla. Řekl bych, že v první půli byly Lelekovice i lepším týmem. Ale o poločase jsme si v kabině s klukama znovu ujasnili, co chceme hrát, a to se nám po změně stran dařilo. Dali jsme rychlé góly, což pro nás bylo důležité. Nechali jsme tři body doma, což byl náš cíl,“ rekapituluje Petrželka.

Skóre ve 42. minutě otevřel Vítězslav Boček, Petrželka na něj navázal ve druhé půli. Nejprve se v rozmezí 52. a 55. minuty trefil dvakrát, hattrick dokonal v 77. minutě. „Dvakrát jsem utekl za obranu a pak obehrál brankáře a dal gól. Při třetí trefě jsem dorážel míč na zadní tyč,“ popisuje třígólový střelec.

Ten se dosud v kunštátských barvách ještě neprosadil, hattrick jej tak bude něco stát. „Je to tak. Byly to první góly v novém týmu a hned hattrick, takže do týmové kasy i baru určitě něco půjde,“ potvrzuje.

Pro kunštátskou rezervu šlo navíc o vůbec první body v sezoně, nedaří se zatím ani hlavnímu mužstvu, které je v páté lize s jedním bodem předposlední. „Zatím se nám moc nedaří, ale s B týmem se nám to teď povedlo prolomit a všichni doufáme, že v tom budeme pokračovat. A s áčkem v to věříme každý zápas, tak třeba to klapne konečně v Ratíškovicích. Myslím, že oba týmy na to herně mají, jen se to v nás musí konečně probudit a nastartovat,“ burcuje Petrželka.

Kunštátský A tým se představí v neděli na hřišti Ratíškovic, rezerva nastoupí na hřišti Horních Heršpic také v nedělním odpoledni. Tentokrát se tak Petrželka objeví jen v jednom utkání. „V Kunštátu jsem hrál už dříve sedm let za mládež, takže jsem nešel úplně do nového, kde bych nikoho neznal. Parta v kabině je parádní, kluci mě vzali bez problémů mezi sebe a moc se mi líbí skvělý přístup trenérů v obou týmech,“ dodává.