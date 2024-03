Podzimní derby skončilo úplně stejným výsledkem. Tehdy se však radovaly Vilémovice, nyní Rájec-Jestřebí. „Jsme zklamaní, protože jsme neproměnili spoustu vyložených šancí. Myslím, že to byl minimálně remízový zápas, Rájec nám oplatil to, jak jsme jej vybrali na podzim,“ smutnil vilémovický klubový předseda Jaroslav Grégr.

125 diváků, kteří dorazili na prestižní utkání, nesledovalo příliš pohledný fotbal. Na kvalitě hry se podepsaly silný vítr i horší stav trávníku. „Terén nebyl ideální, nedalo se moc kombinovat po zemi. Pro obě mužstva to ale bylo stejné. Alespoň se hrálo férově, i když to bylo okresní derby, nevyskytly se tam žádné zákeřnosti,“ hledal pozitiva Grégr.

Hosté otevřeli skóre už ve 23. minutě, kdy se prosadil Jan Trtílek. Vilémovice se následně hnaly za vyrovnáním, na které dosáhly v 70. minutě. Jenže na trefu Richarda Sedláka našel Rájec-Jestřebí rychlou odpověď.

A ta byla parádní, v 74. minutě rozsekl zápas krásnou trefou Bednář. „Sedlo mi to dobře. Patrik Fojt se podíval, nacentroval mi to a z voleje jsem to trefil. Říkal jsem klukům, že míč taky mohl skončit ve Vilémovicích na návsi, ale místo toho to byl pěkný gól,“ usmíval se střelec rozhodující branky.

Vilémovice se sice následně ještě dostaly do náporu, na kýžené vyrovnání ale už nedosáhly. „Ve druhé půli jsme byli lepší a ve chvíli, kdy jsme vyrovnali, jsem si myslel, že utkání ještě otočíme. Poté ale přišla akce Rájce, centr si našel přesně Bedýnka a z voleje to tam napral. Trefil branku a byla to nechytatelná střela. Ještě jsme soupeře zatlačili, měli jednu dvě šance, ale už jsme nevyrovnali,“ mrzelo vilémovického funkcionáře.

Důležité tři body si tak z derby odnesli hosté. „Na podzim jsme první zápas prohráli a pak se to s námi vezlo. Je vždy dobré, když se úvodní utkání povede, navíc když jsme hráli venku. Nyní je třeba to potvrdit doma,“ předeslal Bednář.

Rájec-Jestřebí z páté příčky stále ztrácí dva body na čtvrté Ivančice, v neděli přivítá jedenáctý Žebětín. „Když jsme hráli na podzim v Žebětíně, tak jsme vyhráli 4:1, ale nebude to jednoduché. Budeme se snažit, doufám, že všichni budou zdraví, protože se nám na konci zápasu ve Vilémovicích zranil gólman Jakub Dvořák. Snad se dá do pořádku,“ doufal devětatřicetiletý záložník.

Naopak Vilémovice si budou chtít rychle spravit náladu. Soupeře na to mají ideálního, v sobotu totiž míří na hřiště beznadějně posledního Slovanu Brno, který dosud bodoval jen ve dvou utkáních. „Slovanu jde o všechno, jestli chce ještě nějak myslet na záchranu, tak musí vyhrávat. Trochu může být problémem stav hřiště, které je tam vždy trochu podmáčené, uvidíme, v jakém bude stavu. Pokud ale chceme atakovat první pětku, tak bychom se měli snažit vyhrát,“ dodal Grégr.