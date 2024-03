Oba týmy měly na podzim nakročeno k lepšímu umístění, druhá polovina se jim však příliš nepovedla. Rájec-Jestřebí vstupuje do derby z páté příčky, Vilémovice ze sedmé. „Není to zápas o ty úplně přední pozice, i tak to prestižnější duel je. Pořád je to jediné okresní derby v soutěži. Hráči se navzájem znají, někteří kluci z Vilémovic byli dřív i v Rájci,“ podotýká hrající trenér Rájce-Jestřebí David Bednář.

Okresní derby má ve Vilémovicích výkop v neděli ve tři hodiny odpoledne, podle přípravných zápasů se diváci mají na co těšit.

Vilémovicím sice příliš nevyšla generálka, ve které podlehly Ráječku 2:6, předtím ale jen těsně podlehly Svratce nebo remizovaly s Mutěnicemi. „Zaměřovali jsme se hlavně na koncovku, protože ta nás trápila. I proti Svratce jsme šli snad čtyřikrát sami na brankáře a nic z toho nebylo. Pomůže nám i příchod Michala Mlčouška z Jedovnice, to je koncový hráč,“ nastiňuje vilémovický klubový předseda Jaroslav Grégr.

Fotbalisté Rájce-Jestřebí to měli spíše naopak. Dlouho v přípravě střídali horší výkony s lepšími, skvěle jim ale vyšla generálka na jaro, ve které zdolali účastníka krajského přeboru Rajhradice 3:2. „S přípravou jsme spokojení, protože nás trénovalo relativně dost, měli jsme průměrně tak čtrnáct lidí na tréninku, což nebývalo zvykem. Zápasy jsme měli výsledkově i výkonově nevyrovnané, povedená generálka nás ale snad i povzbudila,“ věří Bednář.

Srpnové derby, které načalo aktuální ročník druhé nejvyšší krajské soutěže, vyznělo pro Vilémovice. Od té doby se však v obou klubech mnohé změnilo. „Vilémovicím chceme oplatit porážku z podzimu, těžko ale říct, co od utkání očekávat. Nám někteří kluci odešli, jiní přišli, soupeř má v kádru taky některé nové kluky. Podzimní zápas byl pro nás i nešťastný, myslím si, že jsme si nezasloužili prohrát, snad to tentokrát bude lepší,“ pokračuje devětatřicetiletý záložník.

Oba týmy si uvědomují sílu svého nedělního soupeře, po výhře však touží Vilémovice i Rájec-Jestřebí. Diváci by tak mohli sledovat napínavou ofenzivní podívanou. „Před začátkem ročníku jsem Rájec tipoval jako černého koně soutěže, bohužel mu to teda nevyšlo, i my jsme mu to hned na úvod ztížili, když jsme tam vyhráli. Pořád si myslím, že bude stoupat tabulkou, chceme mu to ale trochu znesnadnit,“ předesílá Grégr.

Zatímco vilémovický předseda by rád viděl jarní posun svého týmu minimálně na pátou příčku, Rájec-Jestřebí míří ještě výš. „Ztráta je tak velká, že o první dvě místa už se moc nedá hrát, na třetí pozici ale můžeme pomýšlet. Hodláme skončit co nejvýš, ale hlavně chceme předvádět dobrý fotbal a zachovat si svou jasně danou herní tvář, aby to na hřišti nějak vypadalo,“ dodává Bednář.