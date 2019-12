Co tak vážného se změnilo, že mužstvo nenavázalo na jarní výkony?

V hráčské kádru prakticky nic. Víceméně se nám nepodařilo dostatečně nastavit hlavy hráčů. Podle mě tam bylo také uspokojení, že to po vydařeném jaru půjde samo. Tak to samozřejmě nefunguje ve fotbale a ani v životě. Samo se neudělá nic. Nebyl tak v pořádku přístup k zápasům. Jednou to bylo dobré, pak zase dvakrát ne. Nebylo to ani tak o herní věcech, ale v přístupu. Až po Bosonohách se to začalo narovnávat a závěr podzimu už byl v tomto směru lepší. Následně i herně.

Co se hlavně nedařilo po herní stránce?

Držení míče ve středu pole a příprava útočné fáze. Takže nám chyběla větší kvalita směrem dopředu. V tom byly cítit absence hlavně Ovčačíka a Vody.

Z toho lze usuzovat, že někteří hráči zaostali na svými jarními výkony. Chcete je jmenovat?

Určitě to nebylo o individuálních věcech, spíš to jeden zápas nevyšlo někomu, další zase jinému. Opakuji, bylo to v přístupu, chyby se ve fotbale dělají, fotbal je o chybách. Mně tam spíš chybělo to fotbalové srdíčko a větší zapálení pro to jít na hřiště urvat body. Bojovnost nám moc často chyběla.

SK Olympia Ráječko

Krajský přebor - podzim 2019

• Tabulka:

6. Ráječko 15 8 0 7 34:30 24

• Doma:

5. Ráječko 8 6 0 2 24:13 18

• Venku:

9. Ráječko 7 2 0 5 10:17 6

• Nejlepší střelci:

12 – Daniel Keprt, 4 – Lukáš Vránek, 3 – Filip Voda, Matěj Sedláček

Takže jaká osa v této situaci mužstvo táhla?

Určitě nás v několika zápasech podržel Karel Němeček v bráně, svoje si vzadu uhrál David Müller a určitě i Bokůvka. Řekl bych takovou tou stálostí výkonů. Na začátku nám chyběl Filip Voda v záloze a když se ve druhé půlce sezony vrátil, byl na něm herní výpadek chvilku vidět. Jsem rád, že se po ročním zranění v druhé půlce sezony vrátil na hřiště Petr Gromský. Jeho výkony šly nahoru zápas od zápasu. Vpředu stále spoléháme hlavně na Dana Keprta. Vlastně na něho pracuje celé mužstvo. Nějaké góly dal, ale samozřejmě jich mohlo být i víc.



Které ztráty vás mrzí nejvíc, byl jste maximálně spokojený i po jiném utkání než s Kuřimí, které jste za druhý poločas dali osm gólů?

Mizerně jsme zahráli v Bosonohách, v Moravském Krumlově, a vlastně hned první zápas v Brně na Svratce. Tam bylo špatně úplně všechno a jakoby se to pak s námi táhlo dál. Pak jsme sice doma vyhráli, ale celkově to bylo špatné. Třeba v Bosonohách jsme vedli, ale podle přístupu to nemohlo jinak dopadnou (z 0:1 na 5:1 pro domácí, pozn. red.). A ta Kuřim? Říkal jsem to hned v hodnocení zápasu. Pro hosty to byla moc krutá porážka. Fotbalově nebyli vůbec špatní, poločas byl 0:0. Bylo to naprosto vyrovnané. V kabině jsme si říkali, že to bude možná o jednom gólu a tak bychom ho měli dát my. My jsme pak rychle dali tři góly a pak nám tam padlo skoro všechno, co jsme vystřelili. Oni navíc v závěru viditelně rezignovali a nedokázali se hecnout. Výsledek rozhodně neodpovídá průběhu zápasu.

Jak tedy zní konečné podzimní hodnocení? Jaký pocit ve vás převažuje?

Spíše takový rozpačitý, až nespokojenost. Do Ráječka jsem nastoupil loni v létě. Na podzim jsme se nějak vzájemně seznamovali, oťukávali a postupně si všechno sedlo. Až na pár výjimek pak jaro bylo výborné. Předpoklad tedy byl, že když se kádr prakticky nezměnil, tak na to na podzim navážeme. Bohužel víceméně jsme zkopírovali loňský podzim, kdy ze začátku výsledky taky nebyly bůhví jaké, ale pak jsme to trochu vyspravili. Bodově jsme na tom, myslím, o jeden lépe než loni, ale rozpačitý pocit opravdu převažuje. Předpokládal jsem, že to herně i výsledkově zase posuneme trochu výš.



Nelze se zvlášť nezeptat na derby Ráječko – Boskovice. Skóre 0:5 doma, to asi bylo hodně kruté.

Ale já jsem tento zápas nezmiňoval mezi těmi, po kterých jsem byl na kluky naštvaný. Co se týče přístupu, tak z naší strany tam bylo všechno v pořádku. Dle mého názoru to v první půlce hrubě nezvládl a ovlivnil pán v černém. Ale k tomu bych se nerad vracel. Je to pryč. Ve druhém poločase jsme měli šance, ale prostě nám asi nebylo přáno je proměnit. Ale kluci s tím chtěli do poslední minuty něco udělat. Bohužel…



Kdy začnete se zimní přípravu, bude obsahovat nějaké nové prvky a vyhledáte posily?

Doplnění kádru řešíme, ale konkrétní zatím samozřejmě být nemůžu. Přípravu zahájíme 15. ledna a bude to osvědčená domácí klasika. Využijeme umělý trávník v Blansku, nějaké fitko a podobně. Chci, aby to pro kluky bylo pestré, protože fotbalová zima je opravdu dlouhá. O víkendech budeme hrát přípravná utkání a opět s tradičními soupeři, jako jsou třeba Start Brno, Bystřice nad Pernštejnem a další. Jsou tam silnější i slabší mužstva.



Na vedoucí Bohunice ztrácíte sedmnáct bodů. To už asi dohonit nepůjde, kam ale v tabulce může mužstvo reálně vyšplhat?

Bohunice letos mají postupový mančaft a jdou tomu naproti. Takže by to asi museli odpískat sami, aby nešli nahoru. My je honit nebudeme a myslím, že ani nikdo další. Takže pro nás je to jasné, budeme se rvát o místa za nimi a budeme chtít dostat se v tabulce co nejvýš. Nejraději zase až na bednu.