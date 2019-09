Baník Ratíškovice je nováčkem soutěže a od prvních minut se nestačil divit, co předvádí jeden z aspirantů na nejpřednější příčky. Hosté domácí fotbalisty přehrávali ve všech směrech, vypracovali si spoustu šancí a už do poločasu zápas prakticky rozhodli.

FK Baník Ratíškovice - FC Boskovice 0:3

Poločas: 0:3. Branky: 5. Stara, 9. Fadrný, 22. Pokorný. Rozhodčí: Julínek – Malimánek, Tichánek. ŽK: Bábíček, Marcián, Chytka, Kordula - Martínek. Diváků: 200.

Boskovice: Bednář – Novák (79. Petrů), Fadrný, Tenora, Daněk - Stara, Martínek, Havelka (62. Živný), Cichra, Preč – Pokorný (65. Havlíček). Trenér: Jan Havlíček.

Ve druhém se pak soustředili na hlídání náskoku s pokusy o rychlé brejky. Ty ale až do úspěšně koncovky nedotahovali. „První poločas jsme odehráli velice dobře, vytvořili jsme si několik brankových příležitostí a dali jsme tři góly. Ve druhém už měli hráči v hlavách, že vedeme o tři góly a zápas jsme pro mě až moc profesorsky jen dohrávali. Ale musím uznat, že domácí se zlepšili, měli šance a mohli dát i nějaký gól,“ komentoval výsledek hrající trenér Jan Havlíček.

Fotbalisté ze Slovácka přijali porážku sportovně. „Potkali jsme jednoznačně nejtěžšího soupeře v našich dosavadních zápasech krajského přeboru. V prvním poločase nás jasně přehrál a můžeme jen děkovat, že to bylo jen 0:3. Nevěděli jsme, kde nám hlava stojí, totálně jsme nestíhali. Do druhého poločasu jsme udělali změny v sestavě a odbojovali jsme ho. Bohužel se nám nepodařilo dát nějaký kontaktní gól. Kdybychom tak nastoupili od první minuty, mohl být zápas vyrovnanější,“ řekl po utkání domácí kouč Petr Zemánek.

SK Olympia Ráječko – FC Dosta Bystrc-Kníničky 3:0

Poločas: 1:0. Branky: 19. Sedláček, 86. Voda, 90.+2. Jan Souček. Rozhodčí: Malimánek – Kocman, Junek. ŽK: Vránek, Sedláček – Mykytjuk, Bubeník, Gaži. Diváků: 200.

Ráječko: Němeček – Gromský, Bokůvka (90.+1. Bartoš), Müller, Sedlák – Sedláček – Zouhar (89. Pernica), Voda (89. J. Souček), Horáček, Vránek (58. R. Souček) – D. Keprt (85. P. Souček). Trenér: Martin Maša.

Stejně jasná výhra Ráječka nad Dostou Bystrc se rodila úplně jinak. Domácí definitivně zlomili odpor Brňanů až v závěrečných minutách, kdy pojistili vítězství Filip Voda a Jan Souček, který ho vystřídal.

S třemi body v Rousínově tak „týdenních“ šest Olympii vyneslo do horní poloviny tabulky. Je osmá. „Jsou to jen dva dobré výsledky, ve hře byla určitě spousta nepřesností i taktických chyb. Ale jedna změna viditelná byla. Po Bosonohách si to kluci sami mezi sebou v kabině vyříkali. A oba tyto zápasy odjezdili. Věřím, že pochopili, že není možné krajský přebor hrát jako báčko. A doufám, že tak budu přistupovat i k dalším zápasům,“ konstatoval trenér Martin Maša.