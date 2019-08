Zasloužené vítězství se zrodilo v souboji dvou herních stylů. Domácí se snažili o kombinační fotbal, hosté volili jednoduché dlouhé pasy na nabíhající hráče podél postranních lajn.

Domácí kádr těsně před startem soutěže neočekávaně opustilo několik hráčů základní sestavy a největší trhliny se po odchodech ukázaly v obraně. Citelně chyběl stoper Lukáš Mrnuštík, který odešel do Rakouska, a už v 15. minutě musel pro zranění odstoupit i druhý stabilní člen stoperské dvojice Matěj Rozehnal. Zřejmě než si noví zadáci řekli, co vlastně chtějí hrát, zajely do rousínovských zadních řad dva rychlé brejky hostů a oba skončily gólem. V prvním případě samostatný nájezd na brankáře Milana Řepku mazácky zakončil hrající trenér Jan Havlíček. Pět minut na to sice Řepka první ránu Jana Stary vyrazil, ke své smůle ale k jeho nohám a následná klička a zakončení do prázdné branky už pro Staru nebyly problémem. „Původně se nejevila taková potřeba a pak už jsme neměli čas přivést defenzivní hráče. Teď se k tomu přidala zranění a dovolené. V mužstvu převažují ofenzivní fotbalisté. Ale nebudu brečet nad rozlitým mlékem. Musíme se s tím nějak vypořádat. Porážka v prvním kole a doma samozřejmě mrzí, ale je začátek sezony, musíme se od něčeho odrazit,“ konstatoval trenér Tatranu.

V jeho sestavě se nakonec objevil i kapitán Miloš Žoček, který chtěl ukončit kariéru. Jeho připravený nástupce v pozici šéfa týmu Tomáš Buršík utrpěl v pohárovém utkání zlomeninu v kotníku a bude na delší dobu mimo hru. S nohou v sádře zápas sledoval jen z ochozů.

Dva „slepené“ boskovické góly v polovině prvního poločasu rozdíl v taktice obou soupeřů ještě umocnily. Tatran se snažil o nátlakovou hru, hosté využívali volných prostorů po stranách. A tam se rodily další šance. Už ale bez efektivního zakončení. „Dali jsme tři góly a mohli jsme jich dát dalších pět. Chtěli jsme tady hrát z poctivého obranného bloku a vyrážet do brejků a myslím si, že celý zápas se nám to dařilo. Jen je škoda, že jsme ty další šance nedokázali proměnit. Zápas jsme mohli rozhodnout mnohem dřív. Takto byl závěr nervózní a klidu jsme se dočkali až v devadesáté minutě,“ sdělil trenér Havlíček.

Tu dramatickou zápletku přivodil gól domácího Josefa Ličky. Brankář hostů Jindřich Bednář nechal Žočkův dlouhý centr z trestného kopu z pravé strany proletět až ke vzdálenější tyči, kde Lička zblízka míč doklepl do sítě. Hostům zatrnulo i v čtyři minuty před koncem, kdy Jiří Legner v dobré pozici netrefil hlavou poloviny odkryté branky.

A pak už Boskovicím vyšel další rychlý kontr a gól pro Antonína Preče perfektně nachystal Robin Müller. „Gól na 1:3 padl v době, kdy jsme hráli vabank a v devadesáté minutě jsem to už neřešil. Do té doby jsme se drželi v kontaktu a měli náznaky šancí, ale na koncovku kluci nedosáhli nebo stříleli mimo branku. Na druhou stranu musím uznat, že nás podržel gólman. Boskovice měly tak pět dobře rozehraných akcí, kdy to mohly dávat do prázdné kasy. Naštěstí pro nás nedávaly. Nás teď čeká těžká práce, ale na tu jsme v těch posledních letech zvyklí,“ dodal Kovanda.

„Tři body nás těší, ale je škoda, že Jirka Fadrný byl vyloučený. V poslední době nám vázla rozehrávka zezadu a on do hry po svém příchodu přinesl kvalitu. Teď nám bude hodně chybět. Ale nějaké kádrové problémy nemáme. Vrací se nám hráči po zranění a máme několik mladých talentů, které budeme postupně nasazovat. I proto je to dnes moc důležité vítězství,“ kvitoval kouč Boskovic.

TJ Tatran Rousínov – FC Boskovice 1:3

Poločas: 0:2. Branky: 59. Lička – 20. Havlíček, 24. Stara, 90. Preč. Rozhodčí: Štipčák – Urbánek, Krbůšek. ŽK: Kostelka, Horváth, Zezula – Stara, Fadrný, Martínek. ČK: 87. Zezula – 75. Fadrný. Diváků: 90.

Rousínov: Řepka – Honek (45. Bošek), Rozehnal (15. Zezula), Kostelka, Líznar – Táborský, Horváth, Žoček, Novotný, Davitashvili (61. Legner) – Lička. Trenér: Tomáš Kovanda.

Boskovice: Bednář – Müller (90. Odehnal), Tenora, Fadrný, Dračka – Kolář, Martínek, Daněk, Živný (65. Preč), Stara (88. Skácel) – Havlíček (83. Pokorný). Trenér (hrající): Jan Havlíček.