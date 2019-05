Ráječko - Možnosti pevněji se usadit na druhém místě tabulky krajského přeboru nevyužili fotbalisté Olympie Ráječko. Na domácím trávníku jen remizovali s Moravskou Slavií Brno (2:2).

Olympia Ráječko. Ilustrační foto. | Foto: Petr Nečas

Pro Olympii je to první domácí bodová ztráta od 9. září, kdy před svými fanoušky prohrála derby s Boskovicemi 0:1. „Chyběli nám nějací hráči, ale na to se nechci vymlouvat. Hlavně tam nebyla taková ta kvalita, jakou jsme do hry dávali v předchozích zápasech. Vzadu jsme udělali dvě chyby a po obou jsme dostali góly. Vlastní šance jsme zahazovali,“ stručně vystihl příčiny ztráty dvou bodů trenér Martin Maša.