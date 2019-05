V 75. minutě prošel hostující Dominik Bokůvka po pravé straně a jeho centr hledal v pokutovém území Bosonoh Jana Ovčačíka. Toho ve vyložené šanci fauloval domácí Jiří Šíma. Ke smůle hostů pak střela Jakuba Sedláka z pokutového kopu letěla nad branku.

Tento moment mohl jinak vyrovnaný zápas rozhodnout. „Nějaké šance jsme měli, ale mnohem méně a menší než v předchozích utkáních. Domácí mají velmi zkušené mužstvo – třeba osu Chalupský, Šíma, Dostálek - takže to byly spíše takové fotbalové šachy. V defenzívě jsme si počínali dobře, domácí jsme do ničeho vážnějšího nepustili, ale chyběla nám větší kvalita dopředu. Tam trochu chyběl Filip Voda, který svoji kreativitou umí ofenzívu podpořit. Ale musím i přiznat, že na mužstvu bylo znát, že má v nohou středeční vložený zápas. V závěru nám chvílemi chyběla taková ta fotbalová šťáva. Ale pro nás se nic neděje, je to pořád plusový bod zvenku,“ zdůraznil trenér Ráječka Martin Maša, jehož tým remízou prodloužil jarní šňůru bez porážky na osm zápasů.

Krajský přebor bude pokračovat už v středu, kdy je na programu předehrávané 30. kolo. Ráječko přivítá Moravský Krumlov. Výkop utkání bude v 17.00 hodin.

FK SK Bosonohy – SK Olympia Ráječko 0:0

Rozhodčí: Šenkýř – Kosička, Machorek. ŽK: Šíma, Burdov, Jankulár (vš. Bos.). Diváků: 150.

Ráječko: Němeček - Bokůvka, Sedláček (18. Zeman), Müller, Sedlák – R. Keprt, Vránek, Ovčačík, Horáček, Lidmila (83. Zouhar) – D. Keprt. Trenér: Martin Maša.