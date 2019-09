Boskovice – V loňské sezoně jako nováček krajského přeboru fotbalisté Krumvíře oba zápasy s favorizovaným Boskovicemi prohráli. Oba o jen branku. Ve třetím vzájemném utkání si ale z Boskovic odvedli půltucet gólů.

V utkání krajského přeboru fotbalistů porazily Boskovice (červené dresy) sokoly z Krumvíře vysoko 6:2. | Foto: Luboš Slezák

Dá se říct, že rozhodnuto bylo už do poločasu a zejména zásluhou pohotového Jana Nováka, autora čtyř gólů. „Ve dvou posledních zápasech, tedy dnes a ve středu v Moravském Krumlově, hrál konečně tak, jak hrát má. Dal v nich stejně gólů, jako loni za celou sezonu. Možná mu pomohlo, že mu to pořád, a někdy i dost tvrdě a bez servítků, připomínám. Zatím odváděl méně než to, na co má. Ale samozřejmě ho musím hodně pochválit,“ s úsměvem komentoval výkon „muže zápasu“ jeho starší spoluhráč a hrající trenér Jan Havlíček.