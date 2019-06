Z oboustranně vlažného utkání 28. kola krajského přeboru se vymkla 22. minuta, kdy se hosté ujali vedení. U dlouhého nákopu byl Jan Novák dřív než domácí brankář Jan Velan a hlavičkou ho přehodil. Ale pak už „úřadoval“ jenom Záruba.

SK Moravská Slavia Brno - FC Boskovice 3:1

Poločas: 2:1. Branky: 33., 38. a 76. Záruba – 22. Novák. Rozhodčí: Machorek – Kosička, Kocman. ŽK: Kubík, Axamit – Martínek, Kolář. ČK: 72. Daněk (Bos.). Diváků: 80.

Boskovice: Novotný – Černý, Daněk, Tenora, Müller – Odehnal (58. Havlíček), Kolář, Martínek (76. Pokorný), Stara, Hlaváček (69. Dračka) – Novák (76. Havelka). Hrající trenéři: Lukáš Martínek, Jan Havlíček.

Jedenáct minut po vedoucím gólu nastřelil tyčku a odražený míč poslal do sítě. O pět minut později pak otočil skóre na domácí stranu. Ani ve druhém poločase se hráči obou týmů nepřetrhli. Hrálo se většinou uprostřed hřiště. Šanci hostů na vyrovnání prakticky zhatilo vyloučení Michala Daňka za faul a následná Zárubova třetí branka.



Deset minut před koncem zahodil velkou šanci Jan Stara, takže povel k závěrečnému náporu hostů nepřišel. „Neřekl bych, že jsme nějací rozhození, prostě nám to nejde. Třicet minut jsme byli lepším týmem, dali jsme gól a měli pár dalších šancí. Zase jsme je nedali. To je v poslední době u nás taková obehraná písnička. Pak jsme Radimovi Zárubovi darovali hattrick, když jsme mu třikrát sami přihráli na branku. Byly to skoro vlastní góly,“ konstatoval hrající trenér Lukáš Martínek.