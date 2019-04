Lipovec – Téměř hodinu hráli fotbalisté Tatranu Rousínov čtvrtfinále krajského poháru v Lipovci v oslabení, ale přesto si ze hřiště účastníka I. B třídy přivezli postup. Semifinálového soupeře jim určí los.

Fotbalisté Rousínova (v zeleném). Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

Favorizovaný účastník krajského přeboru šel rychle do vedení gólem Matěje Rozehnala a měl vývoj utkání pod kontrolou. Zápletku přinesla červená karta pro Tomáše Horvátha ve 33. minutě. Po souboji se soupeřem byl vyloučen byl bez předchozí žluté. „Kdyby to byl zákrok na zlomení nohy, tak to beru, ale v souboji jeden na jednoho, tělo na tělo? Asi žlutá. Bylo to velmi přísné vyloučení. Je to pohár, který všichni bereme tak trochu navíc. Mistrovské zápasy jsou důležitější. Takže mě mrzí, že nám Horváth bude v pátek v zápase s Kuřimí chybět,“ komentoval vyloučení trenér Tatranu Tomáš Kovanda.