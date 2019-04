Zápas přilákal do ochozů téměř pět set diváků. Kdo od domácího lídra tabulky a na jaře jen vítězných hostů očekával urputnou bitvu, musel být zklamaný. Derby nabídlo spíše opatrný fotbal, který rozhodly individuální schopnosti kanonýra Olympie Daniela Keprta.

V prvním poločase vyrovnaného souboje řešili brankáři prakticky jen dvě vážnější ohrožení. Domácí Jindřich Bednář střelu Daniela Keprta a hostující Karel Němeček ránu Jana Stary. Ostatní solidně vypadající akce se vyřešily sami nepřesnostmi v koncovce. Z nich nejblíže k cíli byly tvrdá hlavička domácího Lukáše Závodného ve 22. minutě a minutu před koncem střela hostujícího Dominika Bokůvky. Obě šly těsně nad branku. „Něco jsme tam měli, ale vyloženou šanci žádnou. Čekal jsme, že to bude vyrovnané utkání, že to nebude žádná přestřelka a že rozhodnout může jedna chyba, jeden gól,“ komentoval první část zápasu trenér hostů Martin Maša.

Druhý poločas přinesl na trávník přece jen více vzruchu. Zcela jinou podobu, než nakonec měl, mohl jeho průběhu dát na začátku domácí hrot Jan Havlíček. Zprava šel prakticky sám na brankáře Němečka, ale místo zakončení hledal nepovedenou přihrávkou Jana Staru. „Měl jsem dát, gól, nahrával jsem to blbě. Moje velká chyba,“ kál se po utkání hrající kouč Boskovic.

Krátce nato přišla první šance hostujícího středního útočníka Dana Keprta, ale v pozici uvnitř pokutového území ideální přihrávku Jakuba Sedláka trefil velice špatně. Na druhé straně Němeček jen sledoval, jak tvrdý volej Matěje Černého těsně přelétává nad břevnem. Při střele Lukáše Martínka pak měl štěstí, míč mu zůstal mezi nohama.

Hned z protiútoku zápasovou tajenku vyřešil Dan Keprt. Jeho střelu zblízka nejprve Bednář vyrazil, ale na dorážku už neměl nárok. „Bylo těžké se prosadit. Oni mají výbornou obranu. Jsem rád, že mě to tam nakonec padlo. Při prvním gólu jsem měl štěstí, že to brankář vyrazil zpátky ke mně. Druhý byl lehčí. Měl jsem čas zamířil k tyčce a vyšlo to,“ usmíval se po zápase střelec rozhodujících gólů. Druhý gól ovšem byl mazácký. Keprt prošel mezi bránícími stopery a střílel velice přesně.

Závěrečnému náporu domácích pak chyběl potřebný důraz. Vyzněl jen v sérii rohových kopů, přičemž jeden z nich zakroutil střídající Jan Havelka na břevno. „Dnes jsme byli studení, chyběla bojovnost, odchodili jsme to. A navíc nedáme góly, s tím se trápíme dlouhodobě. Ráječko se snažilo víc, šlo tomu naproti. Jsem naštvaný, prohrát derby doma… Takhle se derby nehraje. Myslím si, že s tímto výkonem jsme dnes ani nemohli na nějaké body pomýšlet,“ komentoval výsledek zklamaný domácí kapitán Antonín Kolář.

Muž s páskou na zeleném dresu Olympie Jakub Sedlák přihrál Keprtovi do sóla na druhý gól a radostným emocím se po utkání nebránil. „Je to krásný pocit. Vyhráli jsme derby, na jaře jsme ještě neztratili ani bod. Ale byl to těžký a strašně vyrovnaný zápas. Neřekl bych, že jsme byli lepší. Rozhodly naše dvě proměněné šance. Boskovice se do tak vyložených nedostaly. Teď jsme v pozici třetího vzadu, který se, když se dva nahoře perou, usmívá. Zatím se smějeme, ale do konce soutěže se může stát ledacos,“ radoval se kapitán Ráječka.

FC Boskovice – Olympia Ráječko 0:2

Poločas: 0:0. Branky: 76. a 80. D. Keprt. Rozhodčí: Marinč – Chabiča, Putna. ŽK: Martínek – Sedlák. Diváků: 450.

Boskovice: Bednář – R. Müller, Tenora, Kolář, Černý – Šmerda (59. Hlaváček), Daněk, Martínek (77. Novák), Závodný, Stara (82. Havelka) – Havlíček. Trenéři: Lukáš Martínek, Jan Havlíček.

Ráječko: Němeček – Bokůvka, Sedláček, D. Müller, Sedlák – Horáček (71. Lidmila) - R. Keprt, Voda, Ovčačík, Vránek (90. Mizerniuc) – D. Keprt (84. Zeman). Trenér: Martin Maša.