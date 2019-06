Pro zápas v Komárově musel trenér Martin Maša vymyslet novou stoperskou dvojici. Zraněné Matěje Sedláčka a Davida Müllera nahradili Dominik Bokůvka s Jakubem Sedlákem. Ještě citelněji ale chyběl na hrotu kanonýr mužstva Daniel Keprt.

FC Sparta Brno – SK Olympia Ráječko 3:1

Poločas: 0:1. Branky: 51. a 69. Loprais, 89. O Přichystal – 32. R. Keprt. Rozhodčí: Vařacha – Chabiča, Putna. ŽK: Kvasnička – Zouhar, Stejskal. Diváků: 100.

Ráječko: Němeček – Zeman (66. Nyčyporčuk), Bokůvka, Sedlák, Lidmila (79. Mizerniuc) - Zouhar (75. Pernica), Horáček, R. Keprt, Voda, Vránek - Ovčačík (52. Souček). Trenér: Martin Maša.

Přesto šli hosté do šaten na přestávku spokojenější. Vedli gólem Radka Keprta. „První poločas z naší strany ještě nějak vypadal. Měli jsme víc šancí, než na jeden gól. Ale musím říct, že domácí je měli taky. Něco pozahazovali a několikrát nás podržel Karel Němeček. Takže to mohlo skončit 1:1 nebo i 3:3,“ popsal první půli trenér Olympie Martin Maša.



Ráz druhého poločasu už určovala domácí Sparta. Petr Loprais srovnal a otočil skóre a minutu před koncem pojistil zasloužené vítězství domácí Ondřej Přichystal. „Nebudu se vymlouvat na absenci klíčových hráčů, i když to na souhru samozřejmě vliv má. Druhý poločas jsme nezvládli podobně jako v Bohunicích. Kádr není tak široký, aby třeba výpadek čtyř lidí dokázal adekvátně nahradit. Ale hlavně se mě nelíbil přístup některých hráčů. Kluci z lavičky, nebo ti co nedostávají tolik příležitostí, si o místo v základu neřekli tak, jak já si představuju,“ zdůraznil trenér Ráječka.