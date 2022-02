Na půlroční hostování do Tatranu Bohunice totiž zamířil David Bednář. Ten se tak přesunul z kádru sedmého mužstva soutěže k lídrovi tabulky, za kterým Ráječko zaostává o čtrnáct bodů. „Bohunice chtějí pomoct, s Davidem jsem o tom mluvil a chtěl se k nim připojit, protože už tam taky jednou hrál. Nechal jsem to jen na něm, nemá smysl někoho na sílu nutit,“ vysvětlil trenér Ráječka Jiří Huška.

Sedmatřicetiletý záložník přestoupil do Olympie v létě roku 2020 právě z Bohunic a okamžitě se v novém mužstvu zařadil mezi klíčové hráče. „S naší ztrátou na první místo to úplně na postup není, proto chceme, aby na jaře hráli víc mladí a otrkali se. I proto jsme s odchodem Davida souhlasili, ale plán je takový, že se v létě vrátí,“ ujistil Huška.

Bývalý hráč Blanska nebo olomouckého HFK vstřelil na podzim v dresu Ráječka pět branek v jedenácti soutěžních zápasech, třikrát se trefil z pokutového kopu. „Hra dopředu stála hodně na Davidovi a určitě jde pro nás o ztrátu. Musíme si s jeho odchodem poradit týmově, už na podzim jsme odehráli nějaký zápas bez něj a šlo to,“ pravil Huška.

V ofenzivě oslabilo. Blansko jde i do rizika, čeká ještě na kvalitní posilu

Kromě Bednáře skončil v Olympii také brankář číslo jedna Karel Němeček. „Přišel s prosbou, že se chce vrátit blíž k Brnu skrz rodinu, aby nedojížděl tak daleko. Už v létě o tom mluvil, ale s vedením se dohodl, že ještě týmu pomůže, protože za něj nemělo dalšího gólmana,“ uvedl kouč.

Jenže tentokrát se náhrada našla. Ráječko ulovilo čtyřiadvacetiletého Davida Záleského, jenž na podzim naskočil za Blansko do tří třetiligových utkání. „Na krajský přebor je nadstandardní,“ liboval si Huška a pokračoval: „Jsme dobří kamarádi, tak jsem se mu ozval, jestli nemá zájem. Když jsem mu představil, jakým stylem hrajeme, líbilo se mu to. Myslím, že nám pomůže, je mladý a jsem rád, že to vyšlo.“

Do zimní přípravy s Ráječkem naskočil také krajní záložník Lukáš Žáček ze Sokola Drnovice. „Je mladý a rychlý, v zápasech se jeví dobře a doufám, že v tom bude jen pokračovat,“ poznamenal na adresu dvacetiletého hráče Huška, jehož tým doplnili i dorostenci Jakub Ťoupek, Daniel Koňařík, Jan Souček a Adam Včelař.

Do prvního soutěžního utkání s Krumvířem zbývá téměř měsíc a půl, proto kádr Ráječka ještě uzavřený není. Trenér Huška vyhlíží posilu do obrany. „Jednání stále pokračují a hodláme přivést ještě jednoho hráče,“ přiznal sportovní manažer klubu Marek Bláha.

Rájec-Jestřebí potvrdil trend posledních let. Pomohl mu i pan fotbalista

Přípravné zápasy:

sobota 5. února v 14.00 na umělé trávě Blansko

soupeř Vyškov B (1.A)

středa 9. února v 18. 00 na umělé trávě Pohořelice

Znojmo (MSFL)

sobota 12. února v 18.00 na umělé trávě Blansko

Kunštát (1.A)

pátek 18.2. na soustředění v Luhačovicích

sobota 26. února v 15.00 na umělé trávě Blansko

Bystřice (divize C)

sobota 5. března v 15.00 na umělé trávě Blansko3.

sobota 12.března v 10.00 - hřiště Chudčice/Ráječko

Lelekovice (1.B)

Hráči Olympie se po zimní pauze vrátili do akce v úterý osmnáctého ledna, v plánu mají tři tréninky za týden. „Zaměřujeme se zatím hlavně na kondici, ale formou hry a s balonem na noze. Nejsem zastánce nějakého běhání po lese, proto jsme jen na hřišti,“ prohlásil s úsměvem Huška.

A přestože se v jeho týmu žádný povánoční výprodej nekonal, má aktuálně hráčskou nouzi. Zimní přípravu účastníkovi krajského přeboru vedle zranění komplikují také pozitivní testy na koronavirus. „V šesti, v sedmi lidech se tréninky dělají hůř a co se týče zápasů, je samozřejmě vždycky lepší po poločase protočit víc kluků. Bohužel se s tím ale musíme srovnat,“ řekl Huška.

Ráječko už má za sebou dvě přípravná utkání, v nichž se střetlo s brněnskými týmy z divize D Startem a rezervou Zbrojovky. „Oba zápasy měly opravdu velkou kvalitu od nás i od soupeřů. Ti ale byli lepší na balonu a měli ho víc času na kopačkách,“ podotkl Huška.

Olympia nejprve i kvůli početné marodce podlehla Startu vysoko 0:5, přitom ještě v poločase zaostávala o jedinou branku. „Výsledek je zkreslený, soupeř dal tři góly v posledních osmi, deseti minutách, kdy nám už docházely síly. Vadilo mi ale, že jsem u kluků pak viděl takovou odevzdanost, že nemůžou, tak na to kašlou. Upozornil jsem je, že to se v žádném případě už nesmí stát,“ zdůraznil Huška.

Skok až do třetí ligy. Zvykám si, tělo má ale někdy dost, říká posila Blanska

Naposledy v sobotu proti Zbrojovce uhrál celek z Blanensku remízu 1:1. „Proti Brnu jsme ve druhém poločase změnili taktický záměr a hráli spíš v bloku. Chtěl jsem to vyzkoušet, ale nedokázali jsme si s tím poradit a soupeř nás přehrával. Na druhou stranu jsme dali gól v 86. minutě z rychlého brejku, což mi ukázalo, že kondičně na tom nejsme zas tak špatně,“ pochvaloval si Huška.

Jeho tým v zimní přípravě čeká ještě sedm duelů. A pokud covidová situace v týmu bude příznivá, ve středu šestnáctého února vyrazí na čtyřdenní soustředění do Luhačovic, kde sehraje utkání s tamějším celkem. „Spíš to bereme jako utužení kolektivu, i když parta v týmu je skvělé. I tak nám to ale určitě prospěje,“ dodal Huška.