Brno – Krajský přebor fotbalistů předehrával 14. kolo. V Brně-Komárově domácí Sparta jasně přehrála Olympii Ráječko, která tak nenavázala na dobrý druhý poločas minulého zápasu s Mutěnicemi. Brňané vyhráli 3:0.

Utkání se prakticky rozhodlo už na začátku, kdy obrana Olympie stála na hliněných nohou. Prakticky každý útok domácí nebezpečně zakončili, dva z nich i úspěšně gólem. V prvním případě po rychlém brejku v malém vápně zcela nehlídaným Jakubem Pojslem, ve druhém špatně hlídaným Zbyňkem Michalcem při rohovém kopu. „To byly hrubé chyby, ale nebylo to jen o obraně, ale o práci celého mužstva. Navíc z naší strany nula dopředu. Nedali jsme si jeden jediný balon, všechno do nohy, nesmyslně. Nevím, proč jsme hráli něco jiného než doma s Mutěnicemi. Vlastně to bylo to, co v Komíně na Svratce, kde jsme v prvním kole zanechali hodně špatný dojem. Zaslouženě si vezeme domů 0:3,“ komentoval výkon Olympie její trenér Martin Maša.