Olympia ztratila jarní neporazitelnost, když navázala na nevýrazný výkon v domácím nerozhodném utkání s Moravskou Slavií Brno. Přitom půl hodiny to vypadalo, že body poputují na Blanensko.

Domácí Ivan Lacko sice hned ve druhé minutě poslal z pravé strany z těžkého úhlu dělovku do protější šibenice, ale v desáté minutě už vedli hosté 2:1. V osmé ještě Patrik Lidmila netrefil ze dvou metrů hlavou prakticky prázdnou branku, ale hned po něm využil Jan Ovčačík „dne otevřených dveří“ ve středu bohunické obrany a otočil skóre.

Branka Jakuba Sedláka pak správně pro ofsajd neplatila, ale dorazit domácí tým mohl Ovčačík. Jenže jeho dobře zakroucenou střelu do šibenice postrčil domácí brankář Viktor Zach nad břevno. „Možná jsme ani nezačali hrát, protože ten gól padl hned ve druhé minutě. Kdyby pak dali na 3:1, už těžko by se to obracelo. Šance měli. Hráli jsme hrozně. Nechávali jsme jim moc prostoru pro kombinaci a tím nás přehrávali. Pak jsme se štěstím vyrovnali,“ komentoval první poločas domácí trenér Stanislav Píšek.

Gól na 2:2 dal křižnou hlavičkou po rohovém kopu za vzdálenější tyč Daniel Chlup. Po vyrovnání mohl Ráječku vrátit vedení, kdo jiný, než Ovčačík. Zřejmě sluncem oslněný Zach velmi špatně vyboxoval míč, ale Ovčačíkovi dorážka vůbec nesedla a z pozice na penaltě minul prázdnou branku.

Trest přišel vzápětí a gólovou přihrávku na hranici vlastního velkého vápna poslal Radimu Fialovi jeden z hostujících obránců. Zkušený bohunický záložník nedal brankáři Karlu Němečkovi přesnou přízemní střelou k tyči žádnou šanci. „Fotbal je o chybách, my jsme jich, bohužel, udělali víc a soupeř dokázal nabídnuté možnosti proměnit. Takže jsme zaslouženě prohráli. Ve druhé půlce jsme více méně neohrozili jejich branku a od stavu 4:2 jako bychom vůbec nebyli na hřišti. Neměli jsme odražené balony a když už jsme nějaký získali, tak jsme místo dopředu hráli alibisticky zpátky. S tím samozřejmě nemůžete proti mužstvu jako jsou Bohunice uspět,“ konstatoval očividně zklamaný trenér Olympie Martin Maša.

Ten popsal druhou půli přesně. Po rychlém čtvrtém gólu Tatranu ztratila hra jeho týmu hlavu a patu. „O přestávce jsme si řekli, že musíme hlavně zlepšit pohyb. Začali jsme je lépe napadat a ve druhém poločase jsme už byli jasně lepší. Oni už neměli tolik šancí, v podstatě žádnou. Už to bylo jen o tom, jestli přidáme další góly nebo ne,“ konstatoval naopak velmi spokojený kouč Bohunic Píšek.

„Čekali jsme těžké utkání i že to bude otevřený fotbal. Dostat pět gólů je hodně, ale mohlo to skončit i 5:4 nebo 5:5. Šance jsme si vytvořili, bohužel jen v první půli,“ dodal Maša.

Tatran Bohunice – Olympia Ráječko 5:2

Poločas: 3:2. Branky: 2. Lacko, 36. Chlup, 40. Fiala, 48. Zeman, 65. Imramovský – 9. a 10. Ovčačík. Rozhodčí: Bělák – Julinek, Malimánek. ŽK: Zeman (Ráj.). Diváků: 150.

Bohunice: Zach – Musil (82. Pavlík), Král, Šplíchal, Imramovský – Petřík, Lacko (88. Solanský), Fiala (87. Janusis), Schneider, Chlup (77. A. Sedlák) – Burčík (75. Ullmann). Trenér: Stanislav Píšek.

Ráječko: Němeček (70. Růžička) – Bokůvka, Sedláček (9. Zeman), Müller, J. Sedlák – Lidmila (63. Zouhar), Ovčačík, R. Keprt (87. Bartoš), Horáček, Vránek (82. Mizerniuc) - D. Keprt. Trenér: Martin Maša.