„Bohužel, zavinili jsme si to sami jakýmsi laxním přístupem k zápasům. Ale i tak jsme měli mít bodů daleko víc, teď už je ztráta na přední místa opravdu veliká,“ konstatoval trenér Martin Maša.

I s Ratíškovicemi se jeho tým dostával do tempa ztěžka a dvacet minut se hrála vyrovnaná partie. Signálem ke zvýšení domácích otáček byl gól Patrika Lidmily a definitivně přešly trumfy do domácích rukou v poslední minutě, kdy během necelých dvou minut uviděl dvě žluté karty za fauly hostující Pavel Konečný. Po nich samozřejmě červenou. „To asi byl zlomový moment celého zápasu. My jsme navíc dali z následného trestňáku Danem Keprtem gól do šatny na 2:0. Po přestávce už na hostech bylo vidět, že je to trošku zlomilo. Nám se podařilo dát rychle třetí gól a závěr utkání se v podstatě už jen dohrával,“ sdělil Maša.

Definitivní pojistku na vítězství dal v 68. minutě Filip Voda a bezprostředně nato zaznamenali hosté zaslouženě alespoň čestný úspěch.

SK Olympia Ráječko - FK Baník Ratíškovice 4:1

Poločas: 2:0. Branky: 25. Lidmila, 45. a 54. D. Keprt, 68. Voda - 71. J. Bábíček. Rozhodčí: Rosa - Pátek, Kocman. ŽK: R. Keprt - Šimek, Konečný, Chromý. ČK: 45. Konečný (Rať.). Diváků: 200.

Ráječko: Němeček - Gromský, Jakub Sedlák, Müller, Lidmila - Zouhar (58. R. Souček), Vránek, Bokůvka, Voda, R. Keprt (72. Pernica) - D. Keprt (83. Jan Sedlák). Trenér: Martin Maša.

Ratíškovice: Chromý (58. Měchura) – Konečný, Měsíček, Kordula, Vrba, Petrák, Knotek (72. Kotásek), Šimek (46. Marcián), J. Bábíček, T. Bábíček (46. Chytka), Tomšej (46. Robeš). Trenér: Petr Zemánek.