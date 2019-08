Hosté zápas rozehráli solidně a vytvořili si několik nadějných příležitostí ke skórování. Bohužel neujala se žádná z nich. Od pětadvacáté minuty začínali mít navrch domácí, ale paradoxně šla gólem Matěje Sedláčka do vedení Olympia. „Svratka byla hladovější po gólu, po vítězství. Gól jsme sice dali my, ale s naší hrou jsem nebyl spokojený. Proto jsme si přestávce k výkonu něco řekli. Bohužel ve druhém poločase žádná změna nenastala,“ konstatoval trenér Ráječka Martin Maša.

O vítězství domácích se rozhodlo v krátké pasáži mezi třiašedesátou a třiasedmdesátou minutou, kdy Svratka otočila skóre na 3:1. „Nebyl to žádný náš krátkodobý výpadek. Prostě jsme pořád hráli špatně. Góly pramenily z našich chyb, špatné rozehrávky, zbytečných faulů, jeden byl ze standardky, což bylo o nedůsledném osobním bránění,“ upřesnil kouč Olympie.

Ta sice v závěru opět skórovala, ale zápas měla až do konce pod kontrolou Svratka. „Soupeř si vítězství zasloužil, protože pro ně udělal víc. My jsme prohrávali osobní souboje, všude jsme byli o krok pozadu. Někteří naši hráči k tomu zase přistoupili profesorsky. Ale bez běhání, pohybu a bojovnosti to nemůže jít. To jsme si řekli hned po utkání a pokud se to nezmění, tak samozřejmě budeme mít problémy i v dalších zápasech,“ upozornil si Maša.

Druhé kolo Olympia předehrává už v pátek. Na domácím trávníku se od 18.00 hodin utká s Mutěnicemi.

FC Svratka Brno - SK Olympia Ráječko 3:2

Poločas: 0:1. Branky: 63. a 73. Hansl, 71. Těžký - 45. Sedláček, 86. Vránek. Rozhodčí: Malimánek - Kunický, Kocman. ŽK: Zeman, Huráb, Hansl, Svensson - Bokůvka, Sedlák. ČK: 80. Sedlák. Diváků: 160.

Svratka: Strakoň - Svensson, Zeman, Huráb (66. Malůšek), Svoboda (79. Jahoda), Těžký (85. Koutný), Musil, Hansl, Zlámal, Řezník, Sova. As. trenéra: Pavel Crhan.

Olympia: Němeček - Bokůvka, Müller, Sedláček, Sedlák - R. Souček, Horáček, R. Keprt (77. Zouhar), Ovčačík (84. P. Souček), Vránek - D. Keprt (71. Lidmila). Trenér: Martin Maša.