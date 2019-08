Stalo se tak po vydařeném druhém poločase, kdy střelecký účet domácích otevřel už ve 48. minutě stylovou hlavičkou Jan Ovčačík. Srovnal tak skóre na 1:1, ale hlavně navázal na svůj „hrdinský“ čin v samém závěru první části. V poslední minutě prvního poločasu se přiznal k dosažení vyrovnávací branky rukou, když už byla hlavním arbitrem Markem Bělákem uznána. „Díval jsem se na sudího a viděl, že on to neviděl. Neměl bych čisté svědomí, a tak jsem se přiznal. Říkal jsem si, že Ten nahoře nám to oplatí,“ skromně komentoval svůj čin hodný vyhrát cenu fair-play ofenzivní záložník Olympie.

A měl pravdu. Fotbalový Pán Bůh mu poslal dárek hned na začátku druhého poločasu v podobě ideálního centru z pravé strany, který Ovčačík zkušeně hlavou poslal do mutěnické sítě. Druhých pětačtyřicet minut pak jednoznačně vyznělo pro domácí, kteří po velké převaze dalšími brankami Davida Müllera a Dominika s Bokůvky otočili výsledek ve svůj prospěch. „Dnes to byl od první minuty jiný mančaft, než minule na Svratce. (tam Ráječko v 1. kole prohrálo 2:3 - pozn. red.) Kluci bojovali, dřeli, šli do každého balónu naplno. V první půlce nám tam nějaké šance a střely ještě nevyšly, ta finálka, ten krok nám vždycky nějak chyběly. Ve druhé půlce už nám to tam začalo padat,“ řekl po zápase tentokrát viditelně spokojený domácí trenér Martin Maša.

Už v prvním poločase se hrála dobrá partie a hosté asi vedli zaslouženě. Vypadali trochu živější, hráli jednodušší fotbal s rychlým přechodem do útoku. A měli větší šance. Tu první ve 26. minutě nevyužil Roman Weigl, když hlavičku z bezprostřední blízkosti poslal nad domácí branku. O osm minut později už se ale Marcel Čepil hlavou po přetaženém centru trefil ke vzdálenější tyči přesně. Nakonec to ale nestačilo. „Doplatili jsme na standardky, z nich pořád dostáváme branky. Upozorňujeme na to, ale stále se opakují ty stejné chyby. První poločas byl docela solidní z obou stran, hrálo se nahoru dolů. Druhou půlku jsme dostali z první šance domácích zbytečný gól a pak jsme se nechali zatlačit. Na druhou stranu musím brát v úvahu i to, že nám chybělo šest lidí. Na hřišti byli mladí kluci a ty zkušenosti musí prostě získávat i takto,“ bez emocí konstatoval kouč Mutěnic Viktor Linhart.

Ve druhém poločase měla Olympia víc šancí, než na tři góly, a sama povolila hostům jedinou nadějnější příležitost. Sedm minut před koncem odmítl zdramatizovat koncovku stoper Lubomír Kupčík, když po standardní situaci hlavičkoval těsně nad Němečkovu branku. „Klobouk dolů před Honzou Ovčačíkem, že přiznal tu ruku za stavu 0:1 těsně před odchodem do šaten. Ale musím smeknout i před celým mančaftem. Dnes to byl výborný výkon. Po Svratce jsme si něco řekli v tom duchu, že nejde jen o to, že jsme prohráli, ale o předvedou hru a o přístup hráčů. Dnes byl diametrálně jiný. Na tom se dá stavět dál, tedy ty fotbalové věci,“ dodal Maša.

SK Olympia Ráječko – FK Mutěnice 3:1

Poločas: 0:1. Branky: 48. Ovčačík, 63. Müller, 79. Bokůvka – 40. Čepil. Rozhodčí: Bělák – Smekal, Šenkýř. ŽK: Koplík (Mut.). Diváků: 170.

Ráječko: Němeček – R. Souček (78. Pernica), Sedláček, Müller, Vránek – Zouhar (64. Gromský), Horáček, Bokůvka (80. P. Souček), R. Keprt – Ovčačík – D. Keprt (90. Bartoš). Trenér: Martin Maša.

Mutěnice: Myšák – Vydařilý, Kupčík, H. Maršálek, Michna (64. Lamáček) – Weigl (62. Mokruša), Koplík, Koštuřík, Schüller – Čepil, J. Maršálek. Trenér: Viktor Linhart.