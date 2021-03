Chvíli kopali na písku, pod bouřlivákem ze Zbrojovky svištěli divizí. Fotbal se v městečku původně složeném ze dvou obcí organizovaně hraje již magických sto let.

Fotbalový deník | Video: Deník

Dnes hráči Rájce-Jestřebí nastupují stejně jako kdysi v krajské I. B třídě. Není to přitom tak dávno, co se klub tři sezony vyhříval v divizi. „V roce 2005 přišli tým trénovat bývalí hráči Zbrojovky Brno Jiří Záleský a Miroslav Bureš, postoupili jsme do divize. To byl vrchol. Do té doby jsme o takových ambicích neměli ani potuchy. Již od devadesátých let jsme nicméně rostli. Výkonnost mužstva se zvyšovala díky mládeži. Fanouškovská obec bývala daleko větší, “ přiblížil klubový nestor a kronikář Antonín Zouhar.