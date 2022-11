Čtvrté místo v tabulce se ztrátou pouhých tří bodů na vedoucí pozici je přitom na nováčka soutěže úctyhodný počin. „Přesto převládá zklamání. Jinak to ani nejde. Mohli jsme si v posledním kole zajistit první příčku a nakonec jsme čtvrtí. To prostě musí být zklamání. Asi jsme podcenili přípravu a málo uctívali fotbalové bohy,“ říká Pšikal.

Na hrajícího kouče čekalo připomenutí nevydařeného duelu i v práci. „Kamarád, který hraje za Zastávku, je zároveň mým kolegou. V pondělí po zápase jsem v práci prošel uličkou hanby. Všichni se mi posmívali. Tu prohru si v sobě zkrátka ponesu dlouho,“ popisuje s trpkým úsměvem.

Dodává však, že jinak je s prvním půlrokem ve vyšší soutěži spokojený. Celek z Blanenska zapsal ve třinácti zápasech osm vítězství, jednu remízu a čtyři porážky. Spolu s Rajhradicemi je navíc druhým nejproduktivnějším týmem soutěže. „Když odhlédnu od posledního utkání, podzim se nám vydařil na jedničku. Vepředu nás táhli desetigólový Honza Trtílek a šestigólový Libor Macháček. Dalším pilířem týmu je Kuba Dvořák. To jsou kluci, kteří náš výkon posunuli,“ pochvaluje si.

Těšit ho mohlo i říjnové vítězství 2:1 na hřišti dalšího nováčka soutěže a okresního soka z Vilémovic. Právě Vilémovice v loňské sezoně opanovaly A skupinu I. B třídy a Rájec-Jestřebí dvakrát porazily. „V kabině jsme mluvili o tom, že jsme Vilémovice porazili asi po sedmi letech. Radost byla velká, ale vše v mezích. Myslím, že je důležité, aby spolu týmy z okresu dobře vycházely a s Vilémovicemi to máme nastavené velmi dobře,“ přibližuje Pšikal.

Ten na podzim v roli hráče vynechal jediné utkání a připsal si čtyři branky. Své spoluhráče a svěřence v jednom navíc dovedl k vítězství nad mnohem zkušenějšími soupeři. Čím to, že se týmu v premiérové sezoně o soutěž výš tak dařilo? „Vytvořili jsme docela slušnou partu, vyhýbaly se nám zranění a červené karty. Za celý podzim se nám nestalo, že by na zápas vypadli víc než dva hráči. Jak jsem zmínil to uctívání bohů, tak před utkáním s Moravským Krumlovem nás bylo deset, ale naštěstí začalo pršet a zápas se odložil. Později jsme mohli nastoupit v plné sestavě,“ vysvětluje hrající kouč.

Nosí v hlavě myšlenku na další postup? „V žádném případě to není cíl. To, co se nám povedlo, bylo nenadálé. Před sezonou by nikdo nevěřil, že budeme hrát o první místo. Je to hezké, ale abychom mohli pomýšlet na krajský přebor, museli bychom sehnat nové hráče, o což se samozřejmě budeme snažit i teď, i když je to velmi těžké,“ nastiňuje.

Do podzimní části naskočil Rájec-Jestřebí s kádrem, který vybojoval postup z I. B třídy. „Vrátili se nám jen dva kluci z hostování v blanenském dorostu. V zimě se budeme snažit doplnit tým o dvě až tři posily, ale pravděpodobnost, že se to povede, je nulová. Domluva s hráči je náročná. A když už má někdo zájem a chce makat, neuvolní ho klub,“ krčí rameny Pšikal.

Čtvrtý tým A skupiny druhé nejvyšší krajské soutěže teď čeká zimní pauza, po které se vrhne do přípravy na jarní část sezony. „Plánovali jsme začít na konci ledna, ale mladší kluci chtějí dřív, tak se pokusíme vyhovět jim. Před startem soutěže pak odehrajeme čtyři až pět přípravných zápasů,“ říká.

A potvrzuje, že cíl mužstva zůstává stejný. „Být co nejlepší. To se nemění,“ dodává s úsměvem.