Boskovice nezačaly zápas v Ivančicích dobře. Už ve třetí minutě domácí kanonýr Tomáš Čožík otevřel gólový účet zápasu. Do týmu se naštěstí vrací pohoda a ještě do poločasu hosté skóre otočili.

Druhý poločas pak byl boj o každý metr hřiště, ve kterém hosté uhájili tříbodový zisk a po dvaadvacátém kole i první místo v tabulce.

FC IVANČICE - FC BOSKOVICE 1:2

Poločas: 1:2. Branky: 3. Čožík – 20. Novák, 39. Martínek. Rozhodčí: Vařacha – Vrbka, Šmíd. ŽK: Čožík, Matějka, Černý, Weinlich, Jacko – Novák, Dračka. Diváků: 200.

Boskovice: Novotný – Stara (87. Petrov), Tenora, Kolář, Černý – Novák (89. Müller), Živný (75. Hlaváček), Martínek Daněk, Dračka – Havlíček (60. Havelka). Trenér: Lukáš Martínek.

Olympia Ráječko prodloužila svoji jarní vítěznou sérii na sedm zápasů. Na vítězství v Krumvíři ale musela vynaložit maximální snahu a úsilí. „Byl to pro nás velmi těžký zápas. Domácí mají vysoké urostlé hráče a když někde trochu chybí fotbalovost, dokáží to nahradit velkou bojovností. Na hřišti menších rozměrů to bývá účinné. V prvním poločase měli dvě vyložené šance, při kterých nás podržel brankář Karel Němeček. V celém zápase jsme ale měli šancí víc my, takže si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ sdělil trenér Ráječka Martin Maša.

SK KRUMVÍŘ - SK OLYMPIA RÁJEČKO 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 31. a 72. Ovčačík. Rozhodčí: Smekal – Šenkýř, Šidlo. ŽK: Bíza, Riedl (oba Krum.). Diváků: 150.

Ráječko: Němeček - Bokůvka, Müller, Sedlák, Sedláček – R. Keprt (88. Mizerniuc), Vránek (81. Zouhar), Ovčačík, Horáček, Lidmila (73. Zeman) – D. Keprt (89. Souček). Trenér: Martin Maša.

O body v týdnu hráli i blanenští dorostenci. Z domácího dvojzápasu Moravskoslezské ligy s Baníkem Ostrava vyšli mnohem lépe starší, kteří se soupeřem slavného jména remizovali 2:2 (0:0), když je od vítězství dělila jedna minuta. Hned po zahájení získal hostům vedení Pavel Juroška, Blanenští Alexander Rek a Radim Ševčík z penalty pak otočili skóre. Bohužel v poslední minutě vzal domácím vítězství Daniel Šmékal. Blansko je v tabulce čtvrté s 41 body za Opavou, Líšní a Sigmou Olomouc B.

Mladší dorostenci jsou v pořadí poslední, takže úspěch s druhým Baníkem se ani nečekal. Blanenští prohráli vysoko 0:11 (0:6).