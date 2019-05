A navíc výsledek výmluvně vystihuje i poměr sil na trávníku. „To naše jaro není dobré. Jsme špatní a dlouhodobě. Do toho jen občas přijde nějaký lepší záchvěv. Prostě hrajeme špatně,“ konstatoval hrající trenér Jan Havlíček.

Přitom začátek zápasu byl pro hosty slibný. Ve druhé minutě utekl po levé straně Jan Stara a jeho přízemní střela jen těsně minula domácí branku. To ale bylo ze strany hostů na dlouhé minuty všechno. První přímou střelu na domácí branku vyslali až v 72. minutě, když už byl na ukazateli skóre stav 4:0 a domácí viditelně přeřadili na nižší rychlostní stupeň. „Byl to zápas o čtvrté místo, které jsme chtěli. Čtyři jedna je pěkný výsledek. Dá se říct, že od začátku jsme hráli fakt dobře. Kluci běhali, dobře kombinovali. Do půlky jsme dali dva góly. Ten důležitý první i dost brzo, takže z nás spadla taková ta zápasová nervozita. Po gólu na 4:0 už jsme si to pohlídali,“ chválil své svěřence trenér Tatranu Tomáš Kovanda.

Boskovice mají problémy v brance a první inkasovaný gól s nimi „zacvičil“ i proto, že takové góly nepadají často. Zakroucenému centru Tomáše Buršíka přímo z rohového kopu trochu pomohl vítr a míč zapadl do sítě u vzdálenější tyče. I 0:1 do poločasu by se ještě dalo ustát, jenže Tatran dal Boskovicím gól „do šatny“. A zase po přetaženém rohovém kopu, když míč před branku vrátil Matěj Rozehnal a kanonýr Josef Lička si v takových situacích ví rady.

Během deseti minut po přestávce pak domácí dalšími dvěma góly zápas rozhodli. „Boskovice trochu hrozily brejky. Viděl jsem je hrát před čtrnácti dny v Ivančicích a byli jsme na ně, a na Staru, nachystaní. Všechno jsme si pohlídali. Mužstvo, jak se říká, válí, kluci si věří, a to se pak hraje úplně jinak. Ta psychika dělá hodně. Teď je u nás euforie a doufám, že nám vydrží i pro zbývající čtyři kola,“ dodal spokojený kouč Tatranu.

Boskovice po porážce zřejmě definitivně přišly o praktickou šanci vrátit se na první místo. Příčiny vidí Havlíček zcela zřetelně. „Ztratili jsme zápasy, které jsme měli zvládnout – Moravský Krumlov, Kuřim a doma Svratku. Měli jsme mít o šest a až sedm bodů víc, takže by nám porážka v Rousínově moc neublížila. Dokonce ani ta domácí s Ráječkem. Ta nálada v týmu by asi byla úplně jiná. Nedá se nic dělat takový je fotbal. Jede se dál,“ zdůraznil Havlíček, který tým vede s rovněž hrajícím kolegou Lukášem Martínkem. Ten si nyní doléčuje zranění.

Vítězný Rousínov může pohodu v týmu potvrdit už v úterý, kdy bude hrát semifinále krajského poháru. V Brně-Lesné se od 18.00 hodin utká se současným lídrem krajského přeboru, domácím Startem Brno.

Tatran Rousínov – FC Boskovice 4:1

Poločas: 2:0. Branky: 7. Buršík, 45. Lička, 50. a 55. Kuklínek – 79. Pokorný. Rozhodčí: Smekal – Marinč, Vrbka. ŽK: Procházka (Rous.). Diváků: 100.

Rousínov: Řepka – Procházka (78. Zezula), Mrnuštík, Rozehnal, Honek (70. Davitashvili) – Kuklínek (77. Břoušek), Horváth, Buršík Dvořák, Líznar – Lička. Trenér: Tomáš Kovanda.

Boskovice: Novotný – Preč, Tenora, Daněk, Černý - Havlíček (76. Odehnal), Závodný, Živný, Stara (82. Cichra), Hlaváček (46. Havelka) – Novák (60. Pokorný). Trenér: Lukáš Martínek.