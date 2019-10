V loňské sezoně Boskovičtí přezimovali na čele tabulky, když první příčku ovládali v převážné části podzimu. Letos na ni útočí ze zadních pozic.

S Kuřimí, která se pohybuje v dolních patrech tabulky to pro ně ale nebyla snadná záležitost. Hosté začali bez respektu a na začátku kopali tři rohové kopy. Pak ale přišly dvě velké šance domácích, ale ani hrající trenér Jan Havlíček ani Antonín Preč je zakončit nedokázali. „Ale stejně jsme šli zase rychle do vedení, když se trefil Jenda Novák. Jenže vedoucí gól nám spíš ublížil. Přestali jsme hrát, jako kdyby to mělo přijít samo. Kuřim pak byla lepší a měla šance. Zahodila je nebo Jindra Bednář něco chytil, takže půlka byla 1:1. My jsme hráli fotbal jako na jaře, a to nechceme,“ popsal první část trenér Havlíček.

V prvním poločase domácím dělala velké potíže zdravá agresivita hostů. Na toto téma Havlíček hovořil k hráčům v přestávce a druhých pětačtyřicet minut už mělo jiný průběh. Domácí přitvrdili hru a zjednodušili rozehrávku a vývoj měli víceméně pod kontrolou. Na góly Jiřího Fadrného a Jana Stary už Kuřimští odpovědět nedokázali. „Byl to těžký zápas. Kuřim hrála výborně, ale tak trochu jsme si to udělali sami. Jak jsem naznačil, po vedoucím gólu jsme to trochu podcenili a v prvním poločase nám chybělo nasazení. V přestávce jsme si něco řekli a ve druhém poločase jsme zápas otočili ve svůj prospěch,“ dodal hrající kouč.

I poslední dvaě utkání podzimního programu sehraje FC Boskovice doma. V obou případech s týmy z Brna. V pátek večer přijede Svratka Brno a v sobotu 2. listopadu aktuální lídr tabulky Tatran Bohunice. Předpokládané podzimní finále bud mít netradičně výkop již dopoledne v deset hodin.

FC Boskovice - FC Kuřim 3:1

Poločas: 1:1. Branky: 14. Novák, 59. Fadrný, 68. Stara – 20. Pitel. Rozhodčí: Lazar – Kocman, Knecht. ŽK: Daněk, Živný – Pitel, Macura, Kupský, Svoboda, Nespěšný. ČK: 84. M. Morkus (Kuř.). Diváků: 135.

Boskovice: Bednář – Tenora, Fadrný, Daněk, Cichra - Závodný, Preč (46. Pokorný), Živný (84. Odehnal), Stara (88. Dračka) - Havlíček, Novák (89. Skácel). Trenér: Jan Havlíček.

Kuřim: Svoboda – Macura, Kupský, Orůrka (89. J. Morkus), Nepožitek, Nespěšný, Halouzka (76. Skoumal), M. Morkus, Pitel, Brodecký, Hájek (74. Šťastný). Trenér: Jiří Dostál.