Boskovice /FOTO/ – Ve fotbalovém krajském přeboru se rýsuje změna na první pozici. Tu téměř dvacet kol držely Boskovice, ale v předehrávce 23. kola překvapivě prohrály doma se Svratkou Brno 1:3. Na pozici lídra se tak po víkendu mohou posunout Start Brno nebo Olympia Ráječko. Start je o dva body zpět a hostí rovněž postupového kandidáta Mutěnice, Ráječko ztrácí tři body a bude hrát v Bosonohách.

Porážka Boskovické mrzí o to víc, že déle než půlhodinu hráli proti soupeři oslabenému o jednoho muže. Po udeření protihráče v nepřerušené hře viděl červenou kartu hostující Tom Kratochvíl. „Byl to ten případ, kdy se po vyloučení soupeře dostane hráčům do hlav přesvědčení, že teď to půjde samo. Nešlo. Naopak, hosté se semkli a příkladně bojovali,“ viděl hlavní příčinu porážky hrající trenér Lukáš Martínek.