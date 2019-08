Na vítězství v Rousínově navázali domácí výhrou nad Ivančicemi 1:0. Ta se ovšem nerodila snadno. Zápas rozhodl pokutový kop, který po faulu na hrajícího trenéra Jana Havlíčka proměnil Viktor Živný. „Penalta byla jasná, i když tam byly nějaké diskuse. Gólman mě trefil, takže nebylo co řešit,“ zdůraznil Havlíček.

Do duelu oba týmy vstoupily opatrně a úvodní dvacetiminutovka žádné větší příležitosti nepřinesla. Nápor domácích vyvolala šance Jana Stary ve 24. minutě. Z boku šel sám na branku, ale netrefil. Téměř identickou šanci z podobného místa měl o deset minut později i Antonín Preč, ale střela se rovněž vytočila ven z branky.

V úvodu druhého poločasu dostal Havlíček krásný pas za obranu soupeře, šel sám na gólmana, udělal mu kličku a hostující brankář Jakub Sojka ho klasicky složil. Vedení domácím s přehledem z penalty zajistil Živný. Boskovice pak mohly Prečem dvakrát náskok navýšit. Nestalo se tak, i když s trochou smůly. Jednou míč v cestě do sítě zastavila tyčka.

Zahozené šance se mohly domácím vymstít. V závěru totiž Ivančice vrhly vše do útoku a Boskovičtí museli náskok s vypětím všech sil bránit. Hosté se dostávali do šancí hlavně po centrovaných míčích, ale všechny hlavičky šly mimo Bednářovu branku. „Byl to těžký zápas. Určitě těžší než v Rousínově. Tam na nás domácí vystoupili, hráli vysoko, a my jsme mohli chodit do brejků. Tady Ivančice víc bránily, mají tam vysoké hráče a vzadu hrály dobře. Přesto jsme si vytvořili asi čtyři nebo pět brankových příležitostí. Bohužel jsme z nich gól nedali a posledních dvacet minut nás Ivančice zmáčkly. Byli jsme pod dost velkým tlakem, ale ubránili jsme to,“ popsal závěr utkání hrají kouč Havlíček.

FC Boskovice - FC Ivančice 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 54. Živný z pen. Rozhodčí: Urbánek – Julínek, Vrbka. ŽK: Pokorný, Stara – Čožík. Diváků: 170.

Boskovice: Bednář – Martínek, Tenora, Kolář, Dračka – Preč, Odehnal (63. Pokorný), Daněk, Stara, Živný (89. Cichra) – Havlíček (83. Novák). Hrající trenér: Jan Havlíček.

Ivančice: Sojka – Hron (76. Rajsigl), Gaňa, Kafoněk, Matějka - Weinlich, Čermák (73. Jacko), Zoubek, Hložek, Šnyrch – Čožík. Trenér: Rostislav Štork.