Aby toho nebylo málo v dresu Lipovce se pravidelně objevuje ještě třetí Zouhar – pro změnu Michal. „To je zase můj bratranec. Příjmení Zouhar je v našem regionu hodně časté. Někdy jde o rodinu, někdy ne, ale u nás to zrovna vyšlo. Další do party je můj tatínek, který nám dělá kustoda a na domácích zápasech hlásí,“ směje se kapitán klubu.

Jak soupeři reagují na rodinné vazby? „Docela často se syna ptají, jestli jsem opravdu jeho taťka. Jednak se jmenujeme stejně a taky mě syn na hřišti oslovuje tati. S kluky z jiných klubů sem tam prohodíme pár slov o tom, že jde o kuriozitu. Moc často se nestává, aby spolu v krajské soutěži hráli otec se synem,“ přibližuje dlouholetá opora Lipovce.

A doplňuje, že nastupovat se synem v jednom týmu ho motivuje. „Aspoň mám pořád důvod udržovat se v kondici. V mých letech už to přece jen trošku bolí a člověku se někdy nechce. Se synem si vzájemně pomáháme. Jednou já jemu, pak zase on mně. A samozřejmě dochází i na vzájemné hecování,“ říká s úsměvem Zouhar, který je kapitánem Lipovce od svých dvaadvaceti let.

Po podzimních třinácti duelech drží Sokol bilanci šesti vítězství a sedmi porážek. Na šesté Podolí u Brna ztrácí tři body. „Doufal jsem, že v tabulce budeme ještě o kousek výš. Daří se nám doma, kde jsme vyhráli pět ze šesti zápasů. Naopak venku jsme uspěli jen jednou,“ mrzí zkušeného stopera.

Na vlastním hřišti Lipovec kraloval. O body ho obral pouze jedenáctý tým soutěže Vysočany - Šošůvka. „V domácím prostředí máme obrovskou diváckou podporu. Když to srovnám s návštěvností na zápasech jiných týmů, chodí u nás opravdu hodně lidí. Doma navíc hrajeme v jiném rozestavení než venku. Velmi aktivně směrem dopředu, což nám sedí,“ popisuje starosta klubu.

Sedmý tým A skupiny I. B třídy nasázel v první polovině sezony jedenatřicet branek. Nejvíc jich zaznamenal třináctigólový Daniel Keprt, kterému patří druhé místo v tabulce střelců soutěže. „Dan k nám přišel z Ráječka, kde hrával krajský přebor. V minulých letech nás střelecky táhl Richard Sedlák, který si ale zranil tříslo, takže jsme na jeho absenci museli reagovat. Vykoupili jsme Dana z Ráječka a on se nám střelecky odměnil,“ těší Zouhara.

Pro jarní část už počítá i se Sedlákem. „Doufám, že bude zdravotně fit a pomůže nám k ještě větší produktivitě,“ přeje si.

Zatímco ofenziva šlapala, se čtyřiceti obdrženými brankami má Lipovec druhou nejhorší obranu v soutěži. Víc gólů dostala jen rezerva Boskovic, která uzavírá tabulku celé soutěže. „Taková porce branek nás obrovsky mrzí. Je to špatná vizitka. Vždycky jsme byli defenzivní mužstvo, které vyhrávalo 1:0 nebo 2:0. Na podzim jsme dělali spoustu chyb, kterých se musíme vyvarovat,“ uvědomuje si fotbalista, který v Lipovci strávil s výjimkou dvou sezon, kdy si odskočil hrát do Rudice, celou kariéru.

Zimní přípravu se spoluhráči zahájil na konci ledna. „Trénujeme už víc jak čtrnáct dní. Byli jsme na soustředění v Luhačovicích. Pak nás čekají ještě dvě přátelská utkání a 20. března startuje soutěž,“ vyhlíží stálice Lipovce.

A přibližuje cíl pro jarní část sezony. „Rádi bychom aktuální pozici ještě vylepšili. Pokud se nám vrátí hráči po zranění a v přípravě zabereme, máme na vyšší příčky. Na druhou stranu i s aktuálním sedmým místem budeme spokojení. Zůstáváme nohama na zemi. Víme, že jsou v soutěži lepší týmy,“ dodává klubová legenda.