S první polovinou sezony však v Rájci-Jestřebí nepanuje spokojenost. „Podzim byl pro mě zklamání, očekával jsem, že bodů budeme mít víc. To se bohužel nestalo. Na jaro jsem si stanovil optimistické cíle, nechci už se dívat, co bylo, ale hodláme dělat vše pro to, aby zbytek sezony byl co nejlepší,“ ujistil Pšikal.

Do zimní přípravy proto aktuálně pátý tým druhé nejvyšší krajské soutěže vyráží s jednou podstatnou novinkou, rozhodl se totiž pro změnu rozestavení. „Zkusíme to určitě minimálně v přípravě a uvidíme, jestli to pak na jaro opět nezměníme. Hodláme ale určitě hrát ofenzivněji, nový systém by tomu měl pomoct,“ nastínil stratég.

Jistých změn opět dozná i kádr Rájce-Jestřebí. Celek z Blanenska už si může odškrtnout první zimní příchod. „V letní přestávce se nám povedlo tým vhodně posílit, takže nás bylo dost do tréninků i zápasů. Nyní k nám míří Ukrajinec, který pracuje v Blansku. Myslím si, že co se týče fotbalovosti, tak na tom je velice dobře a bude přínosem,“ předeslal Pšikal.

Zatímco posilu má dosud Rájec-Jestřebí jen jednu, na cestě ven z mužstva je pohyb aktivnější. S účastníkem I. A třídy se loučí hned několik fotbalistů. „Jsou to ale především hráči, kteří nenastupovali v základní jedenáctce, takže toho moc nenahráli,“ podotkl trenér.

Před startem jarní části odehrají jeho svěřenci pět zápasů, přičemž ty nejzajímavější přijdou až na závěr přípravy. Těsně před začátkem odvetné části sezony vyzvou dva účastníky krajského přeboru – Rousínov a Rajhradice. „Dvě utkání v řadě s týmy z nejvyšší krajské soutěže jsou spíš náhoda. Na generálku jsme určitě chtěli soupeře, který bude mít kvalitu, ale Rousínov se nám ozval sám. Pro nás je to dobrá vizitka, že nám zavolá klub z krajského přeboru se žádostí o zápas,“ usmíval se Pšikal.

Do zbytku ročníku má Rájec-Jestřebí jasný cíl – šplhat tabulkou co nejvýš. Na suverénní Kohoutovice a Tišnov ztrácí sice dvanáct bodů, na třetí Moravský Krumlov je ale manko jen pětibodové. „Ambice vždy musíme mít nejvyšší, jinak se ve sportu nedá fungovat. Pak bychom totiž do utkání šli s tím, že můžeme prohrát, a to prostě nejde. Znamená to, že pokud to bude v našich silách, tak uděláme vše pro to, abychom skončili první. Samozřejmě ambice jsou jedna věc, realita druhá,“ poznamenal rájecký lodivod.

Ten zároveň upozornil, že ani ztráta na první dva celky tabulky nemusí být nedostižná. „Nikdy nevíte, co se může stát v Tišnově nebo Kohoutovicích. Rozhodně jim nepřeju nic špatného, ale může na ně padnout deka, k tomu se přidají zranění a situace najednou rychle bude jiná. Stát se to ale může i nám. Chceme prostě hrát co nejvýš a uvidíme, jestli to bude boj o třetí nebo první místo,“ doplnil Pšikal.