„Neměli jsme nic nachystané. Potom co Zastávka vyhrála první poločas, se nikdo ani nedíval na mobil, jak to u ní nakonec dopadlo. Až volal našemu hráči jeho známý ze Zastávky, že jenom remizovala. Hned se všichni začali dívat na mobil a uvědomili jsme si, že jsme mistři,“ pravil předseda klubu František Tenora.

Na postup zareagoval i nejslavnějších fanoušek kunštátského fotbalu Lukáš Vorlický hrající Serii A za Atalantu Bergamo, který na klubový Facebook napsal. „Vladan Horák jako Pep Guardiola. FK Kunštát, ten to válí,“ přirovnal Vorlický trenéra Kunštátu ke slavnému španělskému koučovi.

Právě Horák má na postupu celku z Blanenska lví podíl. Bývalý mládežnický trenér Zbrojovky a regionální akademie má pod palcem také mládežnický projekt Žijeme hrou. „Je to náš bývalý hráč, který ještě nastupuje za B tým. Je tu na plný úvazek a odvádí výbornou práci. Vytvořil fungující mužstvo,“ podotkl Tenora.

Kunštát i díky němu poprvé po devatenácti letech slaví postup do krajského přeboru. Celek z Blanenska si nejvyšší regionální soutěž zahraje navzdory tomu, že v podzimní části sezony nabral na své hlavní rivaly Rajhradice a Zastávku ztrátu. „Někdo říká, že je to karma za předminulou sezonu, kdy jsme po podzimu vedli tabulku o sedm bodů, ale pak se soutěž zastavila kvůli covidu, “ přemítal první muž úspěšného klubu.

V Kunštátu už se těší na krajský přebor, na který jsou nachystáni. „Zájem jsme měli. Po sestupu po roce 2000 jsme hráli nejprv léta B třídu, potom dlouho A třídu, teď jsme se zase posunuli. Snad to tak vydrží. Je to vyvrcholení práce, která se tu udělala. Jde i o novou motivaci pro kluky, o které je zájem ve vyšších soutěžích a kdybychom nepostoupili a nevytvořili jim podmínky, asi by odešli. Jde o hráče kolem našeho trenéra Horáka, kteří jsou ctižádostiví a mají chuť se zlepšovat,“ pověděl Tenora.