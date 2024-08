V příjemné atmosféře si užili významné klubové jubileum, mají za sebou parádní oslavy. Fotbalový Kunštát letos slaví devadesáté výročí založení klubu, na sobotu si proto přichystal speciální odpoledne. Na trávníku se představili děti, bývalí hráči a trenéři i současní fotbalisté, kteří v generálce zdolali Bystřici nad Pernštejnem 4:0. „Byla to vydařená akce, až nás překvapilo, kolik lidí se za námi přišlo podívat,“ těší kunštátského prezidenta klubu Františka Tenoru.

Kunštát si na oslavy devadesátého výročí sice nepozval k exhibičnímu utkání žádný tým složený ze známých osobností, o to však mohl mít program pestřejší. „Kdybychom si domluvili nějaký slavný tým, tak by proti němu nastoupil jen výběr hráčů, ostatní by si nezahráli. Takhle se dostalo na všechny,“ nastiňuje Tenora.

A fanoušci opravdu měli co sledovat. První přišlo na řadu utkání dětí, následně Kunštát přichystal dva speciální duely. Nejprve se utkali staří páni, následně přišel na řadu zápas legend celku z Blanenska.

„Přijeli dokonce i hráči, kteří v roce 1981 vybojovali premiérový postup Kunštátu do krajských soutěží. Pak jsme přivítali i bývalé trenéry či fotbalisty, kteří za nás nastupovali v devadesátých letech minulého století včetně několika hráčů, kteří sem jezdili až z Hranic na Moravě a byli u naší první účasti v krajském přeboru. Všechny jsme se snažili odměnit nějakou malou pozorností, abychom jim poděkovali za to, co pro kunštátský fotbal udělali,“ líčí klubový prezident.

Bohatý program ocenili i fanoušci, kteří na kunštátské oslavy dorazili v hojném počtu. „Ani nedokážu říct přesně, kolik jich dorazilo, akce trvala od poledne do večera, lidé se různě měnili podle aktuálního programu. Přišlo jich ale hodně, což nás potěšilo. Až se nám povedlo prodat všechno občerstvení, které jsme připravili,“ usmívá se Tenora.

Nechybělo moc a hojný dav fanoušků mohl sledovat ještě jednu lahůdku. „Původně jsme plánovali, že uděláme i utkání žen, protože jsme tady několik let měli i ženský tým. Děvčata se však na to necítila, nesložila kádr, tak jsme to nakonec vypustili,“ objasňuje funkcionář.

Jedním z taháků byla i generálka hlavního kunštátského mužstva na novou sezonu, ve které si domácí poradili s Bystřicí 4:0. „Myslím si, že se nám utkání povedlo, i když sestavy obou klubů ještě nebyly stoprocentní. Prostřídali jsme širší kádr, všichni dostali příležitost. Přípravu hodnotíme střízlivě, porazili jsme Svitavy i Třebíč, pořád jsou to ale jen přípravné zápasy. Zrcadlo nám nastaví až soutěžní utkání,“ dodává Tenora.