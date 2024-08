Náročnější start sezony už si Kunštát ani nemůže představit. Boskovice a Sparta Brno jsou totiž dvěma největšími kandidáty na postup do čtvrté ligy. „Hned po losu jsem říkal, že to vnímám jako výzvu, a myslím, že celý tým to uchopil stejně. Z herního i výsledkového pohledu se v těch zápasech může stát asi všechno. Narazíme na těžké váhy soutěže, na druhou stranu se od toho můžeme odrazit dál,“ podotýká Horák.

Sobotní střetnutí domácích Boskovic a Kunštátu slibuje parádní podívanou. Na poslední vzájemný zápas dorazilo v květnu 410 diváků. „Všichni naši hráči se těší, protože se hraje v Letovicích, které jsou nedaleko Kunštátu. Mám i informace, že se na utkání chystá hodně našich fanoušků. Poslední vzájemné utkání v Boskovicích bylo takovou reklamou na fotbal, vyloženě jsme na zápas natěšení,“ usmívá se kunštátský lodivod.

Jeho svěřenci mohou jít do soubojů s favority sebevědomí. V přípravě si totiž poradili se Svitavami, Třebíčí i Bystřicí. „S přípravou jsme naprosto spokojení. Odehráli jsme tři utkání s kvalitními soupeři, se kterými jsme se velmi dobře popasovali. Otázka jen je, jestli je to úplně to nejlepší, protože jsme se nedostali do žádného výsledkového nebo herní nekomfortu, zápasy se nám opravdu vydařily. Nyní už jen ladíme detaily,“ nastiňuje Horák.

Kunštát opět bude sázet na sehraný kádr, který si v létě prošel minimem změn. Jedinou posilou je Jakub Petrželka z Olešnice. Dvaadvacetiletý hráč už dříve nastupoval za mládežnické oddíly Žijeme hrou, v přípravě se dokázal i gólově prosadit.

Dva hráči naopak celek z Blanenska opustili. „Skončila ikona záložní řady David Macko a Lukáš Málek, který byl takovou kometou, pokračuje v Blansku. Kádr sice není široký, jsou v něm ale hráči, kteří ve fotbale chtějí něco dokázat, což nás hodně požene dopředu,“ předesílá stratég.

Obhajovat bude Kunštát šestou příčku, opět by rád útočil i na bodový rekord. V minulém ročníku nasbíral osmačtyřicet bodů. „Jak říká pan Tenora (prezident kunštátského klubu – pozn. red.), stojíme nohama pevně na zemi. Na druhou stranu cítíme, že máme kvalitní kádr, takže nám povinnost velí hrát o co nejvyšší příčky,“ dodává Horák.