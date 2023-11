Střídání, které nevyšlo. Videman stihl dvě žluté za pět minut, Kunštát pak padl

Doposud procházeli kunštátští fotbalisté aktuální sezonou krajského přeboru bez jediného vyloučeného hráče. Sobotní zápas v Kuřimi to však změnil a to hned velmi kuriózním způsobem. Kunštátský Tomáš Videman šel do hry v 65. minutě, kdy jeho celek na hřišti suverénního lídra soutěže vedl 1:0, na trávníku však vydržel jen pět minut. Během nich totiž stihl posbírat dvě žluté karty, musel předčasně do sprch a domácí otočili skóre na konečných 3:1.

Kunštátští fotbalisté (v modrém) prohráli na hřišti Kuřimi 1:3. Ilustrační foto. | Foto: Petr Nečas