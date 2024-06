Kunštát navíc splnil i menší jarní cíl – obstát v utkáních proti nejlepší trojce krajského přeboru. Spartu Brno dokonce porazil, s Boskovicemi remizoval, nestačil jen na Kuřim, které doma podlehl těsně 1:2. „Myslím, že to pro nás byla poměrně úspěšná utkání. Bavili se i diváci,“ poznamenal Horák.

Povedené období si navíc celek z Blanenska načasoval ideálně. Letos totiž slaví devadesáté výročí založení klubu, na sobotu 3. srpna si proto přichystal speciální akci. Na kunštátském trávníku se představí děti i klubové legendy, odhaleny budou i výroční plakety. „Spousta lidí fotbalem aktuálně v Kunštátě žije. Ať už jsou to současní hráči, nebo klubové ikony z dob minulých. Těšíme se, že se tam společně sejdeme a oslavíme to,“ popsal kunštátský stratég.

Jedním z vrcholů speciálního dne pak bude poslední přípravné utkání kunštátského hlavního mužstva. „Odehrajeme v ten den generálku s Bystřicí nad Pernštejnem. Kromě toho se před sezonou střetneme ještě se Svitavami a Fotbalovou školou Třebíč, která je nováčkem v divizi. Letní přípravu odstartujeme v polovině července,“ nastínil Horák.

ANKETA DENÍKU: Zvolte nejlepšího brankáře krajského přeboru

Chybět na startu přípravy nebude ani hlavní kunštátská opora. Tomáš Bělehrádek zakončil sezonu se 22 vstřelenými góly, které mu vynesly třetí místo v tabulce střelců. „Je o něj samozřejmě velký zájem. Měli jsme spolu ale nějaká jednání a uvědomuje si, že je součástí nejen A týmu, ale celého projektu, který máme v Kunštátě rozjetý. Domluvili jsme se proto, že minimálně půl roku u nás ještě vydrží,“ předeslal kunštátský lodivod.

Se ztrátou jednoho z důležitých hráčů se však Kunštát musí vyrovnat, v období volných přestupů zamířil do Svratky Brno David Macko. „Končí u nás po dlouhých letech výborných služeb. Snad by to ale měla být jediná změna v našem kádru,“ doufal Horák.

MSFL rozlosována! Blansko začne domácím derby, kdy se utká se Zbrojovkou?

Po odchodu Macka by tak v kunštátském A týmu měli dostat ještě více šancí nadějní mladíci. „Zabudovat naše mladé hráče z mládeže do A týmu je jeden z našich hlavních cílů, budeme se o to v následující sezoně opět snažit,“ dodal.